La Tesla Model 3 è nuovamente la vettura più venduta in Europa. È questo il dato diffuso da Jato che vedono posizionare la berlina elettrica di Elon Musk in vetta alla classifica europea. La Tesla Model 3 grazie alle 23.013 unità vendute supera la Peugeot 208 che registra un totale di 21.026 unità vendute. Sul terzo gradino del podio il Suv elettrico Model Y, con 18.968 nuovi veicoli venduti.

Nonostante il mercato europeo sia in grande difficoltà, la casa automobilistica statunitense è riuscita ad ottenere importanti risultati. A marzo 2022 il mercato europeo ha, infatti, registrato un 19% in meno rispetto allo stesso mese del 2021. A creare problemi, dopo la pandemia da Covid-19 che ha colpito drasticamente il settore delle quattro ruote, anche il conflitto Russia-Ucraina che sta portando numerose case costruttrici a fermare la produzione per mancanza di componenti fondamentali per la produzione di serie.

Tesla Model 3

Non a caso, dunque, il grande risultato ottenuto dalla statunitense Tesla con la prima posizione della Model 3 e della terza della Model Y confermano come l’elettrico sia ormai in piena diffusione in Europa, con una graduale discesa per le motorizzazioni diesel.

Secondo i dati diffusi da Jato, subito dopo i gradini più alti del podio trova spazio la Volkswagen Golf, che si aggiudica la quarta posizione con 16.784 consegne. Tra i modelli più venduti, al quinto posto, c’è la Dacia Sandero che ottiene una crescita del 12% rispetto alla scorso anno grazie alle 16.778 auto vendute.

Con riferimento ai dati diffusi si evince, tuttavia, che le auto ibride plug-in ed elettriche pure hanno superato le diesel con 244.801 nuove immatricolazioni, rispetto alle 202.113 auto a gasolio. PHEV e BEV ottengono dunque un aumento di volume pari al 10%, mentre per le diesel scendono del 39%. Per quanto riguarda le ibride plug-in, queste ultime hanno registrato un calo del 22%, con 93.100 unità totali. Ford Kuga, Volvo XC40 e Peugeot 2008 rientrano tra i modelli più venduti.