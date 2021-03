Mercato auto Tesla: come affronterà la concorrenza?

A quanto pare, alcune case automobilistiche sono convinte del fatto che il successo ottenuto dal marchio Tesla – nel mercato automobilistico – è destinato, prima o poi, a rallentare. Di questa idea sembra essere l’azienda BMW e, nello specifico, l’amministratore delegato Oliver Zipse. Egli avrebbe alcuni dubbi, infatti, sulla capacità dell’azienda statunitense di Elon Musk di essere in grado di mantenere una consistente crescita annua delle vendite che andrebbero ad interessare i veicoli elettrici Tesla. In una recente conferenza stampa, alla quale ha preso parte – appunto – il CEO di BMW, Zipse, egli avrebbe affermato che “non sarà facile per Tesla continuare a questa velocità perché il resto del settore sta andando avanti alla grande”.

L’azienda statunitense, specializzata nella produzione di veicoli elettrici, è stata in grado di vendere – nel corso del 2020 – un numero di auto pari a 500.000 unità. Dunque, i dati parlano di cifre record. Tuttavia, è bene sottolineare il fatto che ormai – quasi tutte le case automobilistiche – stanno investendo molto sulla mobilità elettrica. Per questo motivo, è inutile negare che in futuro saranno molte di più le offerte disponibili sul mercato automobilistico di veicoli elettrici. Oltre alla casa automobilistica BMW, anche Volkswagen così come GM, Ford e Mercedes, hanno intenzione di puntare tutto – o quasi – su gamme elettrificate. Quindi, sembra essere evidente che per Tesla – farsi valere in un mercato che si prospetta così ricco di concorrenza – sarà molto difficile.

Le affermazioni da parte dell’amministratore delegato di BMW, sono giunte a seguito di alcuni consistenti cali del prezzo delle azioni dell’azienda di Musk da quando è stato incluso nell’indice S&P 500 a fine 2020. Tuttavia, dopo aver raggiunto il -18% alcuni giorni fa, il valore sta gradualmente risalendo. Nonostante il mondo della mobilità elettrica sia destinata ad avere sempre più case automobilistiche specializzate in questo settore, è pur vero che il marchio Tesla farà di tutto per tener testa alla concorrenza. L’azienda di Elonk Musk è ormai pronta ad espandersi – dopo la Cina – anche in India entro la fine del 2021. Inoltre, a breve – molto probabilmente entro il 2022 – Tesla lancerà il suo veicolo elettrico da 25.000 dollari, poco più di 20.000 euro.