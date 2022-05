Diminuiscono del 9,9% i trasferimenti di proprietà di autovetture nei primi 3 mesi del 2022 rispetto ai dati relativi allo stesso periodo del 2021. Sono questi i dati emersi dall’analisi del mercato delle auto usate condotta dall’associazione costruttori esteri (Unrae).

Dai dati diffusi da Unrae si nota come il diesel sia la motorizzazione prescelta fra le auto usate trasferite nel I trimestre 2022 con un 49,3 %, seguito dalle vetture a benzina (39,7%). Al terzo posto troviamo, invece, il Gpl che registra il 4,4% del totale. Le ibride raddoppiano in quota con un 3,3%.

Secondo l’analisi del mercato delle autovetture usate nel I trimestre 2022, nei primi tre mesi del 2022 ci sono stati 1.157.343 trasferimenti di proprietà, con un calo del 9,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in cui il numero registrato era pari a 1.285.041. A registrare un incremento sono, invece, i passaggi di proprietà tra privati pari ad una quota complessiva del 50,3%. Se facciamo riferimento a quelli da operatore a cliente finale la percentuale si attesta al 45%. Numeri piuttosto stabili per i trasferimenti di auto provenienti dal noleggio che secondo Unrae sono lo 0,7% complessivo.

Nel rapporto condotto dall’associazione Unrae non mancano i dati relativi all’anzianità delle vetture: il rapporto indica, infatti, come nel primo trimestre del 2022 gli scambi di autovetture con oltre 10 anni siano in aumento, superando dunque la metà dei trasferimenti. Numeri del tutto positivi riguardano la crescita della quota delle auto da 4 a 6 anni di età (12%) e da 6 a 10 anni (15,1%). I numeri registrano un calo relativo alla quota delle auto più giovani in particolare quelle da 1 a 2 anni (al 12,6%), per la riduzione delle Km 0. Come accennato, tra le motorizzazioni il diesel continua a dominare, essendo il più richiesto tra le auto usate con una quota del 49,3%.