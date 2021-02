Mercedes-AMG GT 73e, nuove foto spia per super sportiva tedesca

Sono passati quattro anni da quando Mercedes-AMG ha svelato al mondo intero il prototipo di una GT a quattro porte equipaggiata da un motore dalle prestazioni davvero eccezionali. Il veicolo in questione, è stato mostrato durante l’evento che celebrava il 50° anniversario della casa Affalterbach ed ha rappresentato anche il primo modello AMG ad essere provvisto di un propulsore ibrido. Nello specifico, il prototipo era provvisto di un V8 biturbo da 4 litri al quale era abbinato un motore elettrico in grado di erogare una potenza di ben 816 CV, grazie al quale era possibile effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h nell’arco di poco meno di 3 secondi. Dopo il terzo anno di produzione. la GT Coupé4 presenta – proponendo un’intera gamma – una versione ibrida, la GT 53 mild-hybrid.

Ebbene, sembrerebbe che l’anno 2021 sarà – per il costruttore tedesco – un anno particolarmente significativo poiché Mercedes lancerà sul mercato una vettura ibrida-plug-in dalle prestazioni eccellenti. Il primo modello con il numero 37, sarà la Mercedes-AMG GT Coupé4 la quale dovrebbe essere svelata a breve. L’intento della casa automobilistica tedesca, è quello di avere una rivale che possa sfidare la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, veicolo provvisto di un propulsore ibrido plug-in che eroga 700 CV e 870 Nm di coppia massima. Dunque, la Mercedes-AMG GT 73 e sarà decisamente più performante rispetto alla Porsche poc’anzi citata. Nulla è ancora ufficiale ma sembrerebbe infatti che il veicolo sarà in grado di erogare più di 800 CV e raggiungere almeno i 100 Nm di coppia massima.

Inoltre, la vettura sarà provvista di un sistema integrale 4Matic+ sviluppato da AMG. Insieme al propulsore ibrido plug-in dovrebbe esserci una batteria agli ioni di litio da 20 kWh in grado di garantire un’autonomia di 50 km in modalità 100% elettrica. A quanto pare, di recente, è stato avvistato un nuovo prototipo del veicolo Mercedes-AMG GT 73e. Grazie ad alcune foto spia, è possibile notare che la vettura presentava solo su alcune parti della carrozzeria il consueto camuffamento necessario per nascondere i dettagli più significativi durante la fase dei test. Tuttavia, dalle immagini, sembrerebbe essere chiaro che sarà presente – sulla nuova GT Coupé4 PHEV – una porta di ricarica sul lato destro del portellone posteriore.