La hypercar Mercedes-AMG One ha infranto un altro record per le auto di produzione omologate per la strada, e questa volta lo ha fatto sul famoso circuito di Monza. Soprannominato il Tempio della velocità ​​per una buona ragione, l’AMG One ha completato un giro della pista in un tempo sorprendente di 1:43.902, aggiungendo un’altra pista all’elenco dei record a suo nome.

I record precedenti per un’auto di produzione non modificata non sono chiarissimi, ma diverse fonti supportano la prova che Ferrari (con 488 Pista) e Porsche (con 911 GT3 RS) hanno siglato rispettivamente 1:55.60 e 1:55.30, oltre 10 secondi in più della hypercar teutonica. AMG One è stata così veloce da superare anche il tempo della Mercedes-AMG GT3 e avvicinarsi curiosamente alle prestazioni della F1, con Carlos Sainz che nel 2017 ha ottenuto un 1:38.53 (con la Toro Rosso STR12).

Dal momento che Monza premia le alte velocità, questo aiuta a spiegare come l’AMG One con la sua velocità massima di oltre 350 km/h, abbia recuperato terreno. Insomma, Monza vanta un rettilieno davvero lungo e non stupisce che AMG-One, con i suoi 1.063 cavalli e un’aerodinamica estremamente cattiva, sia riuscita a riprendere terreno. Non ci sono (ancora) riprese video dell’AMG One, ma speriamo che diventi disponibile a breve e si possa conoscere ancora di più quest’auto rivoluzionaria. Potremmo non vedere mai più una hypercar come la AMG-One complice la continua transizione all’elettrico e, quindi, questo record potrebbe restare nei documenti del tracciato ancora per molti anni.

Se siete appassionati degli eventi in pista e vi trovate nei dintorni di Monza, ricordiamo che a inizio giugno si terrà una nuova edizione di MiMo (Milano Monza Motor Show) e sarà possibile veder sfrecciare tantissime vetture, storiche e moderne.