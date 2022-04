Il mercato automobilistico è alla costante ricerca di soluzioni per ridurre le emissioni inquinanti pur senza sacrificare il piacere di guida: questi devono essere stati i dettami dati a chi ha progettato la nuova Mercedes-AMG SL 43, spinta da un motore a 4 cilindri supportato da un sistema mild hybrid a 48 volt.

Per quanto riguarda la linea, questa nuova Mercedes-AMG SL 43 riprende tante delle caratteristiche estetiche tipiche della serie SL di Mercedes-AMG, ma può vantare piccoli dettagli rinnovati come le prese d’aria sul paraurti frontale, nuovi terminali ovali e cerchi in lega da 19 pollici di serie, eventualmente sostituibili con modelli da 20 o 21 pollici disponibili come optional.

Il cuore di questa SL 43 è però il motore M139 da 2 litri di cilindrata, che abbiamo visto arrivare sul mercato nel 2019 su modelli di dimensioni più contenute; oggi viene riproposto sulla SL 43 che ha dimensioni decisamente più importanti, e anche per questo è affiancato a un sistema mild hybrid a 48 volt e a un nuovo compressore elettrico per il riciclo dei gas di scarico. Quest’ultimo dettaglio è molto importante e interessante dal punto di vista ingegneristico, ed è di derivazione Formula 1.

Tutti questi dettagli si traducono in prestazioni più che degne di nota: il 2.0 turbo benzina della SL 43 eroga 381 cavalli e 480 Nm di coppia, e il sistema mild hybrid può fornire 14 cavalli aggiuntivi per brevi tratti. Il tutto è abbinato a un cambio 9G-tronic a 9 rapporti, e a una trazione posteriore. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 4,9 secondi, e la velocità massima dichiarata da Mercedes-AMG è di 275 km/h.

A completare una dotazione decisamente ricca e all’avanguardia abbiamo un sistema di ruote sterzanti sull’asse posteriore, il pacchetto AMG Dynamic Plus e il sistema di infotainment proprietario MBUX. Per quanto riguarda prezzi e tempi di rilascio invece, per ora tutto tace.