Mercedes batte tutti sul tempo, compresa Tesla, e presenta al Consumer Electronics Show di quest’anno la guida semi-autonoma di livello 3 di guida per gli Stati Uniti- Il marchio tedesco ha già depositato i documenti necessari per la certificazione in California, e attende di ricevere l’approvazione entro la fine dell’anno.

Il sistema di guida automatizzata condizionale SAE Level 3, con un nuovo sistema chiamato Drive Pilot, sarà disponibile come optional sulla berlina Mercedes-Benz Classe S 2024 e sulla berlina Mercedes-Benz EQS 2024. Entrambi i modelli andranno in consegna nella seconda metà del 2023.

A differenza degli altri sistemi semi-autonomi denominati come di livello 2+, come il BlueCruise di Ford e il Super Cruise di GM, il Mercedes Drive Pilot è il primo vero sistema L3 degli Stati Uniti, il che significa che i conducenti potranno “delegare completamente il compito di guida dinamica al veicolo, in determinate condizioni”.

Quelle che vengono definite “certe condizioni” sono un po’ restrittive, ma Mercedes annuncia che si assumerà la piena responsabilità di tutto ciò che accade quando Drive Pilot è attivato. Significa che il marchio della stella tre punte sarà responsabile se il veicolo provoca un tamponamento in autostrada, ad esempio. Mercedes afferma che Drive Pilot può essere attivato su “sezioni autostradali adatte e dove c’è un’elevata densità di traffico” a velocità fino a 65 km/h. La rivoluzione sta nel fatto che, a differenza di un sistema L2+, il conducente può dedicarsi ad altre attività secondarie che richiedono attenzione visiva.

I comandi del sistema consistono in due nuovi pulsanti posizionati sul volante stesso, alle “ore 10:10”, dove solitamente si poggiano i pollici. Delle luci avviseranno il conducente se ci sono le condizioni per attivare il Drive Pilot. Una volta inserito il sistema, questo terrà sotto controllo la velocità. e la distanza dal veicolo che precedere, rimarrà nella sua corsia e, se necessario, eseguirà anche manovre di emergenza.

Per mettere a punto la nuova tecnologia, Mercedes ha aggiunto dei sistemi oltre ai sensori esistenti del pacchetto di assistenza alla guida. I veicoli dotati di Drive Pilot sono infatti equipaggiati con LiDAR avanzato, una telecamera per il lunotto posteriore, microfoni per rilevare le sirene dei veicoli di emergenza e un sensore che misura l’umidità dell’asfalto, posizionato nel passaruota.