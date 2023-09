In occasione del 63esimo Salone Nautico di Genova, Mercedes-Benz propone una serie di importanti novità che coinvolgono sia appassionati del settore dell’automotive sia futuri potenziali clienti che sono interessati ad assaporare il mondo dell’ibridazione, iniziando da uno dei numerosi modelli plug-in hybrid della serie C (berlina e SUV).

Il legame di Mercedes-Benz con il mare e la nautica risale al lontano 1888, quando iniziò la produzione in serie dei motoscafi Daimler. Nel corso degli anni, questa connessione con il mondo marino è stata costante. Dalla creazione dell’ARROW460-Granturismo, un elegante yacht lungo 14 metri dalle linee scolpite dal vento che rendono omaggio alle leggendarie ‘Frecce d’Argento’, alle partnership tra Mercedes-AMG e rinomati marchi di prestazioni sull’acqua come Cigarette Racing. Questa lunga storia ha portato a una stretta collaborazione con il Salone Nautico, un evento di grande rilevanza per il capoluogo ligure.

Nello spazio espositivo dedicato, la Casa di Stoccarda mette in mostra l’affascinante e futuristica Vision One-Eleven, una reinterpretazione fantascientifica della leggendaria C 111, e offre anche l’opportunità di ammirare la G 4X4 al quadrato e la GLS 600 Maybach, due nuovi modelli che rappresentano l’apice del lusso di alto livello della Stella. Ma le stelle non si fermano qui, il marchio infatti ha sfruttato sapientemente la presenza al Salone per regalare una piccola anteprima di quelle che sono le proposte ibridate alla spina, mostrando un’ampia offerta di modelli premium con un’autonomia, dichiarata, in elettrico fino a 136 chilometri.

La soluzione ponte ibrida che anticipa alcune funzionalità dell’elettrico si completa ora più che mai, raggiungendo quindi 15 modelli (30 versioni) dalla Classe A alla speciale GT. Oggetto della prova le soluzioni CLA 250 e Coupé e Shooting Brake, C 300 de, GLC 300 de 4MATIC Coupé e SUV, proposte che come anticipato riescono a muoversi completamente in elettrico offrendo un valido supporto per gli spostamenti cittadini e, al tempo stesso, un’elevata percorrenza autostradale grazie alla presenza di un propulsore diesel unico nel suo genere.

CLA 250 e C 300 de GLC 300 de Motore 1300cc, 4 cilindri 2000cc, 4 cilindri 2000cc, 4 cilindri Potenza 218 cv 197 + 129 cv 197 + 136 cv Batteria da 15,6 kWh e fino 83 km da 25,4 kWh e fino 110 km da 31,2 kWh e fino 136 km Prezzo da 53mila euro da 68mila euro da 81mila euro

Le nuove plug-in non sono solo efficienti, ma mantengono tutti i classici stilemi della casa teutonica; dal comfort esteso fino alle prestazioni. Come anticipato, infatti, Mercedes-Benz è l’unico brand che offre vetture plug-in hybrid abbinate anche ad un propulsore diesel, la vera soluzione capace di rendere questa tecnologia ancora più interessante. La coppia del diesel, come è stato evidenziato nella nostra breve prova autostradale, consente di sopperire all’incremento di peso legato alla presenza della batteria, offrendo pertanto prestazioni adeguate e consumi estremamente misurati. Con la batteria scarica, su GLC 300 de, è stato possibile raggiungere un consumo autostradale di poco superiore ai 20 km/l; un valore davvero di tutto rispetto che pone fine a tutti quei problemi legati al peso. Sulle berline più compatte, dotate di un pacco batteria più contenuto, rimane il propulsore benzina che, come provato su CLA 250 e, consente ugualmente di ottenere consumi contenuti grazie anche all’utilizzo delle modalità di guida che permettono di scegliere quale “carburante” consumare.

In aggiunta ai sistemi propulsivi di nuova concezione, Mercedes mette a disposizione dei propri clienti delle tariffe di ricarica misurate con il programma “Mercedes me”, al fine di offrire la soluzione migliore in base alla tipologia di utilizzo e percorrenza. Aderendo al programma, è possibile avere una più chiara e trasparente visione sui costi di gestione, accedere alle colonnine più velocemente, interagire direttamente con il sistema MBUX integrato e sfruttare una tariffa agevolata sulla rete Ionity. I dettagli di questa offerte, con i relativi tre pacchetti, sono disponibili a questo link.