Mercedes Benz EQG: anche l’iconico fuoristrada Classe G diventa elettrico

Era nell’aria da diverso tempo e, in seguito allo sviluppo delle berline, era prevedibile che giungesse il momento anche dell’iconico fuoristrada tedesco. Per il Classe G si tratta della trasformazione più radicale da quando è apparso per la prima volta nel 1979; infatti, nonostante i continui restyling, le modifiche apportate al modello sono state minimali senza alcun particolare stravolgimento.

Il Classe G cambierà ma resterà quel design che tutti conosciamo; le modifiche lo renderanno naturalmente più vicino all’ecosistema EQ di Mercedes, pertanto scompariranno le griglie per far spazio a pannelli impreziositi di una retroilluminazione a LED. In aggiunta, gli ingegneri Mercedes hanno incrementato la dimensione dei cerchi, ora da 22”, e inserito un vano portaoggetti al posto del porta ruota posteriore ora progettato per assomigliare ad un caricatore da parete. Mercedes pone l’accento anche sul portapacchi, che ospita ora una striscia LED lungo il bordo anteriore per suggerire il potenziale per questa Classe G elettrica avrà nell’intraprendere nuove avventure. Secondo il produttore, infatti, l’integrazione di un propulsore elettrico migliorerà le capacità fuoristradistiche; la potenza a disposizione sarà tantissima e sarà presente un cambio a due velocità per simulare le ridotte.

Mercedes-Benz Concept EQG

La coppia istantanea fornita dai motori elettrici darà all’EQG la spinta necessaria per superare qualsiasi ostacolo e guardo. Al fine di garantire un baricentro basso, la batteria sarà inserita all’interno del telaio. Prima della produzione definitiva, il prototipo dovrà superare l’impegnativo circuito di prova “Schöckl”, che l’azienda ha sempre utilizzato per i precedenti Classe G.

In questa fase progettuale, Mercedes non ha svelato la capacità della batteria, l’autonomia o i dati sulle prestazioni dell’EQG, ma senza dubbio eclisserà le prestazioni dell’attuale AMG G63 con motore V8, che con 577 CV e un tempo di 0-100 in 4,5 secondi è il la versione più potente e veloce della Classe G mai prodotta. Atteso in futuro anche la variante “alla seconda”, una versione speciale e inarrestabile commercializzata ad un prezzo di oltre 230mila euro. Mercedes Benz EQG arriverà non prima del 2025 ed è probabile che alcuni elementi stilistici vengano rivisiti nei prossimi mesi. Nessun dettaglio sul prezzo e neanche su possibili ulteriori allestimenti.