Mercedes-Benz G500 4×4²: nuovo prototipo immortalato su neve

Secondo alcune foto spia trapelate negli ultimi giorni, sembrerebbe che la casa automobilistica tedesca abbia deciso di dare un tocco nuovo al Mercedes-Benz G500 4×4². Si tratta del modello arrivato sul mercato europeo, per la prima volta, nel 2015 e sin da subito è stato considerato come la versione estrema della Classe G, modello totalmente aggiornato nel 2018. Ebbene, sembra essere arrivato finalmente il momento – per la casa tedesca – di aggiornare anche la variante 4×4². Dalle ultime indiscrezioni emerse – anche se nulla è stato confermato dal costruttore – sembrerebbe che il nuovo modello della Mercedes-Benz G500 4×4² arriverà sul mercato con il marchio AMG.

Questa ipotesi nasce a seguito della presenza di alcune peculiarità che possono essere considerate icone della casa di Affalterbach, un esempio lampante è il frontale e i badge laterali che sui prototipi appaiono, ovviamente, ben nascosti dal consueto camuffamento. Tuttavia, i cambiamenti più importanti andranno ad interessare sicuramente sia il telaio che gli interni della G500 4×4². Infatti, la casa automobilistica Mercedes ha intenzione di implementare la nuova generazione del sistema di infotainment MBUX e ulteriori tecnologie già viste sulla nuova Classe S.

Ricordiamo che il predecessore del veicolo in questione è provvisto di un V8 biturbo da 4 litri in grado di erogare una potenza di 422 CV e 610 Nm di coppia massima, con una trasmissione automatica a 7 rapporti. Con tali caratteristiche, il veicolo può effettuare uno scatto da 0 a 96 km/h in circa 6 secondi. Per il momento, però, sono si conoscono i dettagli che andranno a caratterizzare il Mercedes-Benz G500 4×4², esclusi pochi particolari che sono emersi grazie alle nuove foto spia che ritraggono l’ultimo prototipo del fuori strada. Il veicolo, immortalato sulla neve, sembra avere passaruota allargati come il suo predecessore, una maggiore altezza da terra e un impianto frenante maggiorato.

Non è ancora chiaro quando, il nuovo Mercedes-Benz G500 4×4², verrà lanciato sul mercato anche se – molto probabilmente – potrebbe essere svelato entro la fine di quest’anno.