La fine dell’anno, e in questo caso del 2022, spinge le diverse case automobilistiche a trarre le somme sulle vendite effettuate. La casa automobilistica Mercedes-Benz ha, infatti, diffuso i propri dati relativi al 2022 nell’incontro con la stampa italiana.

Nonostante manchino ancora alcune settimane alla fine dell’anno, i numeri diffusi da Mercedes-Benz Italia sono leggermente inferiori a quelli del 2021. Seppur la variazione sia piuttosto minima, il tutto viene attribuito alla difficoltà di ottenere le vetture. Nello specifico, il marchio tedesco ha raggiunto un totale delle vendite di circa 44.000 unità, a cui vengono sommate un totale di 4.800 Smart. Ad ottenere ottimi risultati, con un anno da record, è il marchio AMG grazie ad oltre 2.200 unità vendute. Per quanto riguarda la Classe G, ha ottenuto 450 clienti e il brand Maybach ha fatto registrare una crescita del 170%.

È stato un anno bello, stiamo gestendo le cose bene, con uno switch dei volumi verso il lusso. Non ci possiamo lamentare, pur nelle difficoltà di non avere le macchine. Ci stiamo spostando verso il lusso. Ma lusso non significa perdere volumi, stiamo trasformando la rete, ha commentato Radek Jelinek, presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia.

Per quanto riguarda l’elettrico, i risultati del 2022 mostrano crescita del 49% rispetto al 2021, per un totale del 4% nelle vendite totali. Nello specifico, Mercedes-Benz parla di circa 1.500 Mercedes EQ immatricolate nel corso dell’anno a cui, come abbiamo detto, bisogna aggiungere le 4.800 smart vendute.

Non poca l’attenzione posta sul Mercedes Vans con 9.000 veicoli immatricolati e un numero di richieste che il marchio dovrà soddisfare nel 2023 a causa della limitata disponibilità del prodotto, e sul settore After Sales che ha registrato 800.000 passaggi in officina, 500.000 vetture servite e ben 43.000 service contract stipulati.