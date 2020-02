Mercedes-Benz, mostrata la nuova gamma di veicoli destinati alle Forze dell’Ordine

Mercedes-Benz mostra la nuova gamma di veicoli ibridi, elettrici e fuel-cell destinati alle Forze dell’Ordine tedesche. La presentazione ufficiale è avvenuta in occasione dell’undicesima edizione della General Police Equipment Exhibition & Conference in corso nei giorni scorsi nella città di Francoforte.

La casa tedesca si sta senza dubbio dedicato allo sviluppo di tecnologie innovative per il futuro della mobilità: un lavoro di progettazione dedito alla creazione di strategie operative ottimali nei vari segmenti. Le Forze dell’Ordine tedesche viaggeranno dunque con auto e furgoni dotati di motori diesel di ultima generazione, e con propulsori ibridi, elettrici e fuel-cell.

Il capo dipartimento per veicoli governativi e speciali di Mercedes-Benz Sales Germany ha dichiarato:

“Il GPEC che si svolge ogni due anni è uno degli appuntamenti più importanti del nostro calendario. Qui possiamo dimostrare che le diverse applicazioni dei nostri veicoli per la Polizia riflettono la diversità dei nostri prodotti. Siamo lieti che molte autorità di Polizia ripongano fiducia nei nostri veicoli e servizi per la loro flotta, permettendoci di realizzare il nostro contributo a una maggiore sicurezza”.

Ben 15 veicoli protagonisti dell’esposizione. Inevitabilmente, una gamma di veicoli che confermano la volontà della casa di Stoccarda di accelerare i tempi verso uno sviluppo che possa, a breve, rispondere totalmente alle trasformazioni della mobilità anche in settori come polizia e servizi di emergenza per i cittadini.

Protagonista indiscusso è stato il SUV EQC, primo modello elettrico della famiglia EQ, visto per la prima volta con una livrea della polizia tedesca. Il SUV elettrico è equipaggiato con le attrezzature necessariamente richieste e dotato dei più recenti sistemi di assistenza alla guida propri del brand. Non è però mancata la presenza della Mercedes GLC F-CELL, prima vettura alimentata ad idrogeno della casa di Stoccarda e del furgone eVito.

Una gamma di veicoli che sarà fondamentale per i servizi di emergenza e che grazie ai nuovi sistemi di propulsione entrerà in attività nel pieno rispetto dell’ambiente.