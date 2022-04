L’industria automobilistica tutta si sta muovendo verso le zero emissioni di CO2, prima di tutto cominciando a realizzare auto elettriche in grado di sostituire quelle endotermiche, e poi, un po’ più lentamente, migliorando anche i processi produttivi delle auto stesse, così da ridurre l’impronta ecologica dell’auto durante tutto il suo ciclo vitale, dalla produzione allo smaltimento. Tra le varie aziende impegnate verso l’obiettivo delle zero emissioni c’è ovviamente anche Mercedes-Benz, che in occasione della Environment, Social & Governance Conference tenutasi online qualche giorno fa, ha annunciato l’intenzione di ridurre le emissioni di CO2 provenienti dalla sua flotta di auto del 50% entro il 2030.

L’obiettivo è ambizioso, ma un marchio prestigioso come Mercedes-Benz non avrebbe affermato pubblicamente la cosa se non avesse già pronto un piano di azione; come anticipato, l’intento di Mercedes non è solo quello di ridurre la CO2 emessa dall’auto durante l’utilizzo, ma c’è l’intenzione di ridurre alla metà le emissioni di CO2 durante l’intero ciclo vitale, fino a quando l’auto viene smantellata e riciclata se possibile. Tutto questo si riferisce in particolare alle auto destinate al trasporto passeggeri.

Il CEO di Mercedes-Benz, Ola Kallenius, ha affermato quanto segue:

“Il desiderio per la mobilità individuale continua a salire, la nostra missione è quella di soddisfare questo desiderio in modo sostenibile. Mercedes-Benz si è fatta una roadmap molto chiara che la porterà a diventare ‘carbon neutral’. Entro il 2030 vogliamo dimezzare le emissioni di CO2. Abbiamo bisogno del massimo impegno e della massima collaborazione tra governi, aziende e la società stessa per raggiungere gli obiettivi climatici che ci siamo imposti.”

Entro la fine del decennio Mercedes-Benz diventerà un marchio interamente elettrico, almeno nelle zone del mondo dove sarà possibile operare in questo modo; nel 2025 c’è l’obiettivo di avere almeno un 50% di auto a catalogo che siano elettriche o plug-in hybrid, mentre al momento il marchio tedesco può vantare ben 6 modelli elettrici, che ben presto diventeranno 9. Tra questi c’è anche Mercedes EQA, che abbiamo provato per voi qualche mese fa.