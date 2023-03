La Mercedes C220d All Terrain è una station wagon di lusso che offre un perfetto mix di comfort, prestazioni e funzionalità, questa versione della Classe C è stata progettata per offrire il massimo della versatilità, unendo una grande capacità di carico ed un motore diesel efficiente alla possibilità di utilizzarla in contesti più impervi.

La vettura presenta un design moderno e elegante, con linee fluide e dinamiche. La carrozzeria è alta, offrendo una maggiore altezza da terra rispetto alla versione tradizionale a cui fa riferimento. La vettura è dotata di cerchi in lega da 18 pollici e di una griglia anteriore con la grande stella Mercedes ben visibile in posizione centrale. I fari anteriori a LED con luci diurne a LED offrono un’eccezionale visibilità notturna.

Mercedes Classe C si è sempre distinta come una macchina ideale per le lunghe percorrenze in grande comfort, le differenze con la sorella più grande Classe E si sono andate ad assottigliare negli anni – se non altro per quanto riguarda il comfort – rendendo questa nuova classe C un’autovettura perfetta per i lunghi viaggi autostradali.

Tutto questo vale anche per la versione All-terrain che rispetto alla classica guadagna qualche cm in più di altezza da terra – a discapito dell’aerodinamica – la trazione integrale 4matic e alcune finezze estetiche che la distinguono dalla versione tradizionale.

Le dimensioni sono di 4750 mm di lunghezza, più di 1840 mm di larghezza e 1490 mm di altezza.

Cosa ci convince

Mercedes C220d All Terrain è dotata di una vasta gamma di tecnologie avanzate, tra cui un sistema multimediale con schermo da 10,25 pollici e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema di infotainment include anche una telecamera posteriore per il parcheggio, un sistema di navigazione satellitare e una connessione internet a bordo.

La vettura è inoltre dotata di una serie di sistemi di assistenza alla guida, tra cui l’assistente alla frenata d’emergenza, l’avviso di uscita di corsia e il controllo della distanza di sicurezza. Il sistema di controllo della trazione 4MATIC offre una trazione ottimale su strada, in particolare su superfici irregolari o scivolose.

L’abitacolo della Mercedes C220d All Terrain è spazioso e confortevole che, se configurato in maniera adatta, avvolge gli occupanti con materiali di alta qualità e finiture di lusso. I sedili anteriori offrono un ottimo supporto laterale e sono dotati di funzionalità di riscaldamento e ventilazione (optional) . Il volante in pelle presenta un design elegante e include comandi integrati per le funzioni del veicolo. La versione da noi provata non era dotata di particolari optional, anzi, il volante stesso era quello base e i sedili erano di tessuto. Questo ci ha permesso di valutare una vettura il cui prezzo è simile a quello di partenza e, considerato ciò, siamo convinti che l’offerta della casa tedesca sia decisamente valida.

Per quanto riguarda il resto dell’abitacolo ci troviamo immersi in un concentrato di tecnologia di alto livello in cui spicca il sistema MBUX.

Il sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience) è il sistema di infotainment di ultima generazione utilizzato anche nella Mercedes Classe C All Terrain. È un sistema altamente intuitivo e personalizzabile che utilizza un’ampia gamma di funzionalità per rendere l’esperienza di guida più piacevole e confortevole. Il sistema MBUX è gestito attraverso un display touchscreen posizionato al centro del cruscotto. La schermata principale del sistema visualizza le informazioni relative al sistema audio, alla navigazione e alle impostazioni del veicolo.

È possibile personalizzare la schermata principale e aggiungere le funzioni preferite per un facile accesso.

É disponibile, inoltre, un assistente vocale basato sull’IA, che risponde al comando vocale “Hey Mercedes”. Grazie a questo assistente vocale è possibile utilizzare diverse funzionalità del veicolo senza utilizzare le mani, come ad esempio regolare la temperatura dell’abitacolo, cambiare stazione radio o chiamare un contatto dalla rubrica. Tramite lo schermo centrale è anche possibile avere funzionalità avanzate di navigazione, con mappe 3D dettagliate e informazioni sul traffico in tempo reale. Inoltre, il sistema offre un’ampia gamma di connettività, tra cui l’integrazione di Apple CarPlay e Android Auto, la connessione Bluetooth e la compatibilità con i servizi di streaming audio online.

Cosa non ci convince

Sono pochi, anzi pochissimi, gli aspetti che non abbiamo apprezzato particolarmente su questo modello; l’unico punto che ci sentiamo di segnalare è il materiale tessile impiegato su volante e sedili che potrebbe essere di qualità superiore. Precisiamo che ci riferiamo al nostro specifico modello, dotato di un allestimento piuttosto entry-level su alcuni aspetti. Sulle declinazioni più alte di gamma questo “difetto” tende a svanire.

Come si guida

La Mercedes C220d All Terrain è dotata di un motore diesel da 2,0 litri che produce 200 cavalli termici e 20 cavalli tramite il sistema Mild Hybrid, oltre a 400 Nm di coppia. Questo permette un’accelerazione rapida e scorrevole e le prestazioni sono bilanciate per il tipo di vettura che è. Grazie alla trasmissione automatica a nove velocità abbinata all’efficientissimo motore diesel questa vettura riesce a viaggiare a 130 km/h a poco più di 1300 giri, mantenendo un consumo eccellente e garantendo una percorrenza superiore ai 1.200 km con un solo pieno di gasolio.

C220d All Terrain è dotata di trazione integrale 4MATIC, che garantisce una maggiore aderenza e stabilità in situazioni difficili come la guida su strade innevate o fangose. Questa vettura offre anche un’esperienza di guida confortevole e silenziosa.Una piccola chicca riservata alla versione All Terrain è la personalizzazione dello schermo del guidatore con una schermata dedicata alla guida off-road. Pur essendo rialzata rispetto alla classica Mercedes Classe C, il comfort acustico non viene intaccato ed in autostrada si viaggia in maniera tranquilla e in pieno comfort.

In città abbiamo registrato dei consumi di circa 6.5 l/100km, mentre in autostrada siamo rimasti attorno ai 4,7 l/100km, un dato davvero sorprendente se si considera la dimensione totale della vettura, la trazione 4MATIC e l’altezza maggiorata da terra. La nostra prova si è svolta su un percorso di circa 1400 km ed alla fine del nostro test siamo riusciti a registrare un consumo medio di 5.1 l/100 km considerando un utilizzo variegato ma con una prevalenza di percorrenza autostradale.

I motori diesel di ultima generazione della gamma Mercedes sono un’ennesima riprova che tramite le nuove tecnologie è possibile contenere le emissioni e garantire consumi eccellenti. I tempi in cui il diesel era associato a fastidiosi odori e fumate nere sono decisamente finiti, il costruttore tedesco Mercedes ci tiene a dimostrarlo portando continue innovazioni anche su questi propulsori che, come sappiamo, sono i più criticati dall’unione europea sul fronte emissioni.

Conviene?

Siamo convinti che per lunghe percorrenze autostradali il motore diesel sia ancora un’ottima scelta e Mercedes lo dimostra ogni volta che sforna un nuovo prodotto con la sigla d allaa fine del suo nome. Il prezzo di partenza è di 61.512,99 € al momento della prova e lo riteniamo in linea con l’offerta proposta.