Buone notizie per i fan del V8 biturbo da 4,0 litri di Mercedes-AMG! Pare che questo motore tornerà a equipaggiare i modelli di Classe C e Classe E più performanti; secondo quanto riportato da Car and Driver, il V8 verrà ripristinato come motore di punta per soddisfare i desideri dei fan di AMG, i quali sembrano non essere soddisfatti della gamma attuale di motori.

Attualmente, il nuovo C63 è spinto da un quattro cilindri ibrido plug-in turbocompresso, mentre si dice che la prossima generazione della Mercedes-AMG E63 adotterà un sei cilindri in linea PHEV turbocompresso. Questi motori, però, sembrano non essere all’altezza della concorrenza rappresentata da Audi e BMW. Anche il destino della prossima generazione di M3/M4 è ancora incerto, ma il successore dell’attuale M5 manterrà il suo motore V8, con l’aggiunta di una componente elettrica per ottenere una maggiore potenza. Anche i prossimi modelli ad alte prestazioni di Audi saranno ibridi plug-in, ma si prevede che manterranno il loro motore a sei cilindri.

Car and Driver riporta che Mercedes è determinata ad aggiornare il V8 da 4.0 litri per soddisfare gli standard sulle emissioni Euro 7, che diventeranno sempre più severi. Gli ingegneri coinvolti hanno affermato che entrambi i modelli, Classe C ed E, necessiteranno solo di “piccole modifiche” per accogliere il V8 sotto il cofano. Questa scelta sembra logica, considerando che il C63 AMG ha una sezione anteriore notevolmente allungata rispetto alla versione base. Si prevede che questi nuovi modelli possano arrivare nei concessionari già nel 2026 e faranno parte del lineup di Mercedes per gran parte del prossimo decennio.

Ma perché questo repentino cambio di direzione da parte di Mercedes? La casa automobilistica ha investito molto nella progettazione e promozione del suo motore quattro cilindri da 670 cavalli, definendolo “rivoluzionario“. Anche se è indubbiamente un capolavoro tecnologico, ha un peso di poco inferiore ai 2.200 chili e di conseguenza si sposa poco con il concetto di “sportività”. Inoltre, la sonorità del propulsore è molto lontana da quella del V8 e questo potrebbe essere un altro motivo che potrebbe aver disorientato gli acquirenti del marchio. Classe C e E AMG potrebbero ereditare il medesimo propulsore della Mercedes-AMG GT 63 SE Performance, capace di sviluppare nella sua massima declinazione oltre 800 cavalli.