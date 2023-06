Mercedes Classe A180d in versione 2023 è una berlina a due volumi e cinque porte che eccelle in molteplici ambiti, tra cui le finiture di alta qualità e soprattutto l’eccezionale efficienza dei consumi. Questa vettura vanta un motore straordinariamente parsimonioso, che consente di viaggiare con tranquillità ed efficienza per lunghi chilometri prima di dover fare una sosta alla pompa di benzina.

Mercedes Classe A restyling mantiene la sua essenza distintiva. Il design non subisce stravolgimenti, ma si affina nei dettagli, soprattutto nella parte anteriore. La griglia mantiene il suo caratteristico aspetto tridimensionale, ma ora presenta una disposizione a forma di costellazione composta da piccole stelle a tre punte. Anche la firma luminosa è stata rivista, con i segmenti superiori dei gruppi ottici che non sono più “spezzati”, ma costituiscono una linea continua che scorre quasi parallela al terreno. I gruppi ottici a LED sono di serie su tutti gli allestimenti, mentre è possibile richiedere l’opzione con tecnologia a matrice di LED. Completano l’aggiornamento le luci posteriori e i paraurti ridisegnati.

Questi piccoli ritocchi stilistici potrebbero richiedere un occhio allenato per notare le differenze inizialmente, ma riescono comunque a distinguere la Classe A restyling dalla precedente.

Questa vettura è da sempre un modello di grande importanza per il rinomato marchio tedesco, e questa nuova versione, conosciuta anche come W177 e introdotta nel 2018, si distingue per le sue dimensioni più generose rispetto al modello precedente (ora misura infatti 4,42 metri in lunghezza e 1,80 metri in larghezza), con un aumento di 11 cm in lunghezza. Il suo design elegante e proporzionato conquista l’occhio, soprattutto quando si opta per gli allestimenti più sportivi AMG, che fortunatamente possono essere abbinati anche alla motorizzazione diesel. Il vero protagonista di questa prova è proprio il nuovo motore da 2.0 litri, sviluppato interamente da Mercedes per sostituire il precedente propulsore da 1.5 litri di derivazione Renault. Nonostante le prestazioni contenute (116 CV), questo motore si distingue per i consumi eccellenti, permettendo alla vettura di percorrere lunghe distanze con grande comfort e silenziosità, facendoci quasi dimenticare la necessità di fare rifornimento.

Cosa ci convince

Una volta entrati nell’abitacolo, ci si trova immediatamente immersi in una sensazione di lusso grazie alle finiture di alta qualità e ai materiali eccellenti. Si percepisce chiaramente che si tratta di un veicolo di fascia premium, sia per quanto riguarda gli assemblaggi che per il design. La plancia è rivestita con una plastica morbida, le finiture nere sono realizzate in piano black e le bocchette dell’aria – un’esemplare opera di design – sono dotate di LED RGB che si illuminano durante la notte, offrendo comodità e un design curato. A differenza della classe C, la console centrale ha un design più tradizionale che però perde il touch pad – sostituito interamente dai comandi al volante ma mantiene i comandi fisici per la climatizzazione, un aspetto ben realizzato da parte di Mercedes. Anche i materiali utilizzati nella parte inferiore dell’abitacolo sono di alta qualità.

All’interno troviamo subito il nuovo volante – preso dalla sorella maggiore Classe C – che modernizza ulteriormente l’aspetto del cockpit. L’allestimento provato presenta dei sedili a guscio che risultano comodi e sportivi al punto giusto anche se soffrono nella parte bassa della schiena sui lunghi viaggi. La disposizione della strumentazione è ottimale, con un sistema infotainment che è diventato ormai caratteristico del marchio tedesco: il sistema MBUX. Esso si compone di due schermi di grandi dimensioni che possono essere completamente personalizzati per visualizzare una varietà di informazioni. Il sistema è estremamente pratico e intuitivo, offrendo la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, i comandi vocali efficienti consentono di controllare comodamente numerose funzioni dell’auto.

Per quanto riguarda il comfort segnaliamo che la capacità del bagagliaio varia da 355 a 1200 litri a seconda della configurazione della panca posteriore, che può essere gestita anche in configurazione 60/40. Tuttavia, la presenza di una soglia di carico piatta consente di caricare i bagagli con estrema facilità.

Cosa non ci convince

Mercedes Classe A è una ricetta rodata e che piace, tuttavia ci sono alcuni aspetti che avremmo preferito fossero diversi. Proprio con questo restyling è stato eliminato il touchpad centrale sul tunnel ed è stato sostituito da un portaoggetti decisamente non capiente abbastanza e dalla funzione quindi piuttosto dubbia. I sedili posteriori offrono un livello di comfort sufficiente, anche se la presenza di un tunnel centrale rende difficile viaggiare comodamente in cinque persone per lunghe distanze.

Come si guida

É impossibile non rimanere sorpresi da questo 2.0 diesel da 116 cavalli, infatti è un vero capolavoro di efficienza e l’erogazione è fluida e corposa. Il suo regno è l’autostrada poiché la media di consumo con il controllo della velocità impostato a 130 km/h si attesta sui 4.6 l/100 km, mentre in strade extraurbane si arriva addirittura a 4.0 l/100 km. In ambito urbano, invece, il consumo si stabilizza intorno ai 7.0 l/100 km. Siamo rimasti notevolmente sorpresi dai consumi estremamente bassi di questa vettura, specialmente considerando la media registrata sull’autostrada. Il rumore generato da questo motore è decisamente più sofisticato rispetto a quello precedente e diventa quasi impercettibile durante la guida a velocità normale. Questo risultato non è soltanto merito del grande lavoro di isolamento acustico svolto da Mercedes, ma anche delle miglioramenti tecnici apportati al motore stesso, che hanno contribuito a ridurne il livello di rumore complessivo.

La guida della Mercedes Classe A180d offre comodità e divertimento. Il telaio e l’assetto sono abbastanza confortevoli, ma allo stesso tempo adatti anche a una guida più vivace, anche se in questo caso il limite risiede nel motore stesso. Grazie ai consumi ridotti e alla silenziosità, è perfetta per i lunghi viaggi. Durante la nostra prova, abbiamo percorso oltre 1.000 km senza riscontrare alcun problema legato all’abitabilità. Il cambio automatico a 8 rapporti DCT è comodo e offre sempre una risposta eccellente all’acceleratore. Tuttavia, bisogna fare attenzione alle prime volte che si guida questa auto, poiché il selettore di guida si trova sul lato destro del volante, in una posizione solitamente occupata dal comando dei tergicristalli.

Conviene?

Nel complesso, siamo estremamente soddisfatti di questa vettura che offre un’esperienza completa e versatile, adatta a qualsiasi contesto e situazione. La Classe A180d si rivela una soluzione poliedrica, ideale per coloro che cercano un’auto di tendenza o per chi desidera semplicemente un veicolo con consumi contenuti e un elevato livello di comfort a bordo. Mercedes offre infinite possibilità di personalizzazione per questa vettura, rendendola facilmente adattabile alle specifiche esigenze di ciascun acquirente. Quanto al prezzo, la Classe A180d Automatic parte da 35.120 euro ma supera facilmente i 40 anche solamente scegliendo il pacchetto estetico AMG Line che parte da 7.173,30 € per Advanced Plus ed arriva a 12.850,87 € per Premium Plus AMG Line.