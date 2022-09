Recenti documenti rilasciati dall’NHTSA indicano che Mercedes potrebbe avere un nuovo problema relativo alla Classe C del 2022; secondo quanto emerso, l’acqua potrebbe infiltrare in una sezione del bagagliaio e creare un cortocircuito con il modulo SAM, innescando un potenziale incendio. Come? Il problema sembra legato ad una guarnizione, non in grado di contenere i liquidi in caso di baule bagnato. Ovviamente si tratta di un caso limite e nella maggiorparte dei casi è più probabile che possa, semplicemente, innescarsi un malfunzionamento dell’impianto elettrico.

Gli esemplari colpiti dovrebbero essere poco meno di 7mila, riducendo ulteriormente le possibilità di vedere una Classe C in fiamme a bordo strada. Secondo quanto riportato in rete, sembra che il modulo SAM, deputato all’acquisizione e attuazione del segnale, venga utilizzato per controllare qualsiasi varietà di attuatori (come gli indicatori di direzione) nei modelli Mercedes. Altri problemi innescati da un modulo SAM in cortocircuito includono l’avaria della luce esterna, gli schienali dei sedili posteriori ribaltabili involontariamente e il guasto della telecamera per la retromarcia. Fondamentalmente, tutto ciò che è sotto il controllo di questo modulo di attuazione è soggetto a guasti.

Come con qualsiasi altro richiamo, da Mercedes o da altri marchio, i proprietari delle auto interessate riceveranno un avviso per mail o posta. Le auto coinvolte sono i modello C300 costruiti tra il 24 giugno 2021 e il 13 maggio 2022. Al momento il problema sembra limitato esclusivamente agli esemplari americani e non ci sono segnalazioni in Europa o in Italia. Al momento, Mercedes è a conoscenza di 42 richieste di garanzia relative al problema; non sono stati segnalati feriti, incidenti o altri danni a causa del guasto.