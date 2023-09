Mercedes-Benz ha ufficialmente annunciato lo sviluppo di una versione più compatta della Classe G, che affettuosamente chiama “Baby G”. La conferma di questo nuovo modello è arrivata durante la presentazione della CLA Concept al Salone dell’Auto di Monaco, dove il marchio tedesco ha mostrato un piccolo teaser del nuovo veicolo fuoristrada.

Sebbene al momento ci siano pochi dettagli disponibili su questo nuovo modello, l’amministratore delegato di Mercedes, Ola Källenius, ha dichiarato in un’intervista a CNBC che il veicolo sarà lanciato “tra pochi anni”, anche se non è stata ancora fissata una data precisa. Le voci riguardo a una versione più piccola della Classe G sono emerse all’inizio di quest’anno, quando una pubblicazione tedesca ha suggerito che questo modello sarebbe stato lanciato nel 2026. Si prevede che utilizzerà la piattaforma MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) dell’azienda ed è stato ipotizzato che potrebbe essere venduta come veicolo completamente elettrico con un sistema elettrico da 800 volt.

La Classe G elettrica non è comunque una novità in quanto, nel corso dei primi mesi del 2024, l’azienda dovrebbe togliere i veli dall’attesissima EQG, la versione 100% elettrica della Classe G. La Mercedes EQG, inoltre, monterà delle super batterie con anodo di silicio e su richiesta gli innovativi accumulatori della Sila, con densità di di 800 Wh/l.

Come si posizionerà? È improbabile che avrà le dimensioni di un piccolo fuoristrada come il Suzuki Jimny, ma potrebbe essere più simile in termini di ingombri ad una Jeep Wrangler o alla futura “baby” Land Rover Defender prevista, anch’essa, nei prossimi anni.