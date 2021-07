Mercedes, entro il 2030 addio a gran parte dei modelli con motori a combustione

Mercedes pensa ormai di rivedere i piani con l’obiettivo di accelerare la strategia per la nuova mobilità elettrica. Presto potrebbe infatti avviare uno stop definitivo per motori diesel e benzina. Con l’obiettivo di diventare un marchio carbon neutral si coinvolgeranno anche la catena di fornitura, la produzione ed infine il processo di vendita, che dovranno dunque essere tutti a emissioni zero.

Sono sempre di più ormai le Case produttrici che puntano ad elettrificare la loro gamma di veicoli includendo (almeno per il momento) una versione elettrica. Non a caso, la casa automobilistica tedesca sarebbe intenzionata a dire addio ai propulsori endotermici entro la fine del decennio.

Con riferimento a quanto riportato dal magazine tedesco Automobilwoche, la casa automobilistica Mercedes sta gradualmente accelerando il passaggio alla mobilità green puntando all’eliminazione dei motori a combustione interna entro la fine del decennio, con il 2030 che potrebbe dunque rappresentare l’anno della transizione verso l’elettrificazione.

Non appena la trasformazione del marchio tedesco sarà giunta al 100% elettrico, la sua gamma di veicoli includerà almeno una variante a batteria per ogni modello proposto, con la conseguente eliminazione degli ibridi plug-in. A tal proposito ribadiamo però che la società ha sottolineato che l’interruzione della vendita di motori a combustione sarà infine decisa dai clienti e dalla legislazione.

E se il 2030 potrebbe rappresentare l’anno della definitiva transizione verso l’elettrificazione, entro il 2024 la società potrebbe decidere di introdurre sia nuove piattaforme dedicate ai futuri modelli elettrici che un nuovo software operativo fondamentale per il supporto degli veicoli. In tale prospettiva, sarà molto importante l’evento del prossimo 22 luglio in cui sarà illustrata nel dettaglio la nuova strategia di elettrificazione del marchio tedesco.

Come accennato in apertura, Mercedes non è l’unica che punta ad introdurre nuove versioni elettrificate, anche Audi sta avviando una simile strategia: il costruttore ha infatti confermato che già dal 2026 tutti i suoi modelli di nuova generazione saranno esclusivamente elettrici, mentre la produzione di vetture con motore termico terminerà definitivamente nel 2033.