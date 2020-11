Spesso, le auto elettriche vengono associate ad una modalità di guida molto tranquilla e – in alcuni casi – quasi noiosa. Per questo motivo, gli appassionati che amano una guida più grintosa e avventurosa, ci penserebbero due volte prima di affrontare un tragitto off-road con un veicolo che non sia equipaggiato da un tradizionale motore endotermico. Tuttavia, sembra non essere il caso del nuovo SUV della casa automobilistica tedesca, la Mercedes EQC 4×4².

Il veicolo in questione, si è mostrato infatti in un video che sembra offrire – al contrario di quanto si possa pensare – una esperienza di guida tutt’altro che noiosa. Sembrerebbe che la nuova auto della Stella abbia seguito la stessa evoluzione – vista durante gli anni – sia della G500 4×4² che della Classe E 4×4² All-Terrain. Dunque, così come successo con i due veicoli appena citati, anche la Mercedes EQC 4×4² sarà in grado di affrontare, senza alcun problema, anche i terreni più insidiosi.

Sono passate ormai alcune settimane dalla pubblicazione di alcune foto ufficiali che ritraevano il SUV elettrico della casa automobilistica Mercedes, ebbene il veicolo – per la prima volta – è stato protagonista di un incredibile video (che troverete di seguito) mentre affronta un tragitto off-road insieme a Sanne Meijer, nonché campionessa del mondo di wakeboard.

L’incredibile cambiamento a livello del design – se confrontato con l’EQC “tradizionale” – è facilmente intuibile. Infatti, molto evidente è l’assetto rialzato che raggiunge i 293 mm, addirittura maggiore rispetto a quello della Mercedes Classe G, di “soli” 235 mm. Con tale caratteristica è quindi molto facile per il veicolo superare senza problemi tutti gli ostacoli che si presentano sul tragitto.

Alimentata da 2 motori elettrici in grado di erogare 402 CV, la Mercedes EQC 4×4² è provvista di pneumatici 285/50 e cerchi da 20 pollici e, insieme ad una profondità di guado di 400 mm, il SUV elettrico garantisce esperienza di guida fuori-strada sensazionali.

L’innovazione del veicolo del marchio tedesco ha interessato anche il sound: presente, obbligatoriamente, il sistema Acoustic Vehicle Alert System, tecnologia che produce rumore all’esterno dell’abitacolo – quando si procede ad una velocità poco sostenuta – in modo tale da avvertire i pedoni della presenza dell’auto.