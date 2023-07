La gamma EQ di Mercedes, che deriva da un gioco di parole con IQ (IQ sta per quoziente intellettivo, EQ – nel vocabolario Mercedes significa intelligenza elettrica) è disponibile sul mercato ormai da qualche anno e il marchio sta progressivamente commercializzando sempre più nuove proposte al fine di coprire le medesime offerte (e segmenti) che sono popolate da soluzioni endotermiche più o meno ibridate.

Con questo obiettivo in mente, Mercedes nel 2021 ha commercializzato per la prima volta la sua berlina elettrica di alta gamma EQE, destinata ad offrire un’alternativa elettrica a coloro che sono interessati al segmento di Classe E. EQE, nella famiglia tedesca, si posiziona esattamente a metà strada tra la più compatta EQC e l’ammiraglia EQS.

Le dimensioni di EQE sono quelle di una berlina media, la vettura è infatti lunga 4,95 metri, larga 1,95 metri con un passo di 2,96 metri. Il peso complessivo è di circa 2.500 kg a seconda dalla versione, valore che può anche sfiorare i 2.700 kg sulle declinazioni con batteria maggiorata.

Cosa ci convince

Mercedes EQE, come accennato, è il secondo modello dopo la più grande EQS basato sulla piattaforma Eva2, sviluppata dalla casa automobilistica per i suoi veicoli elettrici di lusso. Nonostante sia leggermente più corta di 27 cm rispetto alla sua controparte, mantiene un design distintivo che bilancia l’eleganza e l’aerodinamica. La sezione anteriore è caratterizzata da un parabrezza “in posizione avanzata”, che nasconde un tetto dal profilo arcuato e una coda alta e affusolata. Sul retro, un piccolo spoiler e un lunotto ancora più risicato. Insomma, EQE ha delle forme molto affusolate che ci sono molto piaciute sebbene sia un aspetto assolutamente soggettivo.

Tra gli aspetti positivi anche l’abitacolo, molto spazioso, che offre ancora più agio rispetto alla Classe E complice la piattaforma dedicata. Rispetto alla versione a motore termico, le sedute hanno un’altezza superiore di 65 mm, il che favorisce una migliore visibilità. Le finiture sono raffinate e, su richiesta, possono essere arricchite con materiali speciali. I passeggeri anteriori godono di ampie poltrone avvolgenti, regolabili elettricamente anche per il supporto lombare, riscaldabili e, se richiesto, dotate di climatizzazione. Solido anche il sistema di intrattenimento MBUX di casa, ricco di funzioni, sensori, telecamere e servizi. Validi, infine, anche gli spazi dedicati allo stoccaggio degli oggetti che sono numerosi; ad eccezione del baule che però è un aspetto che vedremo nel prossimo paragrafo.

Cosa non ci convince

Mercedes EQE è un’auto matura senza dubbio, ma a causa della sua linea sinuosa ci sono alcuni elementi che non abbiamo apprezzato particolarmente. Il primo di tutti è il baule che, nonostante le dimensioni, non è super capiente e sfruttabile; la soglia di carico è alta e la capacità è appena 430 litri (una Alfa Romeo Giulia raggiunge i 480 litri). Sottotono anche la visibilità posteriore, in quanto il lunotto è quasi poco più di una feritoia e solo con l’aiuto di sensori/telecamera sarete in grado di parcheggiare correttamente.

Come va

Mercedes EQE è disponibile in numerose versioni, dalla entry level 300 con 245 cavalli fino ad arrivare alla EQE 53 con 645 cavalli; naturalmente esistono varianti intermedie come la nostra EQE 350 che vanta 292 cavalli e opzionalmente la trazione 4Matic. La batteria è da 90,6 kWh, una capienza elevata che permette di percorrere quasi 500 km con una singola carica. Mercedes EQE può accettare una potenza fino a 170 kW, consentendo di ripristinare circa 250 km di autonomia in soli 15 minuti. Inoltre, è possibile passare dal 10% all’80% della capacità totale della batteria in poco più di mezz’ora. Tuttavia, se si sceglie di utilizzare la ricarica in corrente alternata da una stazione di 11 kW, il tempo di ricarica sarà più lungo, richiedendo approssimativamente più di 8 ore per una carica completa.

Ma come si guida? La super berlina a batteria è ben bilanciata nonostante l’importante massa, anche quando si affonda il piede sull’acceleratore e si sprigionano tutti i 530 Nm di coppia. La spinta è notevole ma molto regolare, l’auto si guida in totale comfort come ci si aspetterebbe da una berlina di questo calibro. Nonostante l’imponenza della massa, il baricentro piuttosto basso e l’efficace lavoro delle sospensioni rendono la vettura tedesca agilmente fluida nelle curve e nelle variazioni di traiettoria. Anche i freni sono convincenti, offrendo un’ampia escursione nella prima fase e mordendo con decisione quando si preme il pedale; a differenza di altre vetture qui è molto più difficile comprendere il passaggio con il sistema di recupero dell’energia.

Superlativi i sistemi di aiuti alla guida, ben programmati e congeniati. Oltre al tradizionale complesso di automatismi, come il cruise control adattativo con funzione di fermata e ripartenza e il mantenimento di corsia, Mercedes offre la guida semiautonoma di Livello 2, il massimo consentito nel nostro continente. La vettura è in grado di memorizzare e riprodurre automaticamente le manovre di parcheggio ricorrenti, come ad esempio l’ingresso nel proprio box.

Conviene?

EQE si misura nel nostro continente con BMW i4, Tesla Model S e l’Audi e-tron GT, ovvero tre elettriche di alta gamma con caratteristiche molto analoghe. Mercedes EQE parte da 77mila per EQE 300 e arriva fino a oltre 120mila euro per la versione AMG. La proposta 350 si posiziona a 81mila euro, che diventano 85mila per la versione 4Matic. Con qualche accessorio non è difficile, anche sulla 350, superare gli 80mila euro; ad esempio, l’asse posteriore sterzante ha un prezzo di 1.300 euro mentre tetto panoramico e head-up display costano rispettivamente 1.500 e 1.050 euro. Conviene? Difficile dare questa risposta, sicuramente è un segmento di mercato non per tutti e se cercate un’auto con un buon baule potreste restare delusi; salvo questo aspetto, EQE è un’auto matura e in grado di stupire.