Sila Nanotechnologies punta ad iniziare la produzione di massa delle sue innovative batterie con anodo di silicio a partire dalla seconda metà del 2024. Per chi non la conoscesse, Sila è una società con sede in California che da alcuni anni è al lavoro per rivoluzionare le batterie per auto elettriche con la tecnologia agli anodi di silicio.

Nonostante non siano stati rilasciati dettagli tecnici, l’azienda garantisce che le sue batterie Titan Silicon sono in grado di offrire il 20% in più di autonomia rispetto agli attuali formati attuali, ma a beneficiare della nuova tecnologia sarà anche la velocità di caricamento con conseguente riduzione dei tempi di ricarica. Si parla, infatti, di un tempo pari a 20 minuti per caricare la batteria dal 10% all’80%, ma l’obiettivo è quello di ridurre i tempi del 50%.

Titan Silicon è il silicio nano-composito più performante oggi sul mercato. I nostri team di batterie e materiali ripetono e migliorano costantemente la nostra chimica per fornire i risultati migliori e più convenienti possibili. Con l’ampia diffusione dei veicoli elettrici, i consumatori sono alla ricerca delle migliori soluzioni che offrano le migliori prestazioni della categoria, e le nostre soluzioni offrono proprio questo: maggiore autonomia e ricarica più rapida, ha dichiarato Gene Berdichevsky, co-fondatore e CEO di Sila.

Per confermare lo sviluppo della nuova tecnologia, Sila ha anche definito quelli che saranno i processi produttivi nella sua fabbrica di Moses Lake (Washington); processi inevitabilmente fondamentali che potranno consentire all’azienda di arrivare a produrre alti volumi già nei prossimi anni.

Secondo quanto diffuso, Mercedes-Benz sarà la prima casa automobilistiche che acquisterà le batterie dall’azienda statunitense Sila. Non dimentichiamo che Sila prevede di dare il via alla produzione in serie delle batterie a partire dalla seconda metà del 2024, data che dovrebbe coincidere proprio con il lancio della Mercedes EQG. Portare sul mercato un veicolo elettrico con una maggiore autonomia e una ricarica più rapida non potrà che attirare nuovi acquirenti.