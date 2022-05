Solo pochi giorni fa vi riportavamo le prime anticipazioni sul pacco batterie della nuova Mercedes EQG, e oggi possiamo finalmente ammirare in azione il fuoristrada di lusso 100% elettrico che Mercedes porterà sul mercato nel 2024; in occasione dell’evento “The Economics of Desire”, Mercedes ha mostrato un video in cui l’EQG si mostra in azione in un terreno sabbioso.

L’auto mostrata in video è coperta da grafiche che ne camuffano le forme, ma sembrerebbe essere un nuovo prototipo dell’elettrica tanto attesa: restano le linee squadrate che tutti conosciamo, mentre i paraurti anteriori e posteriori sono stati coperti in modo molto pesante, così da mantenere il segreto su quello che sarà il design definitivo dell’auto.

Intanto però, Mercedes ci mostra EQG nel suo ambiente preferito, il fuoristrada: su un terreno sabbioso, il pilota a bordo della EQG si è divertito a girare su sé stesso stando fermo sul posto, una mossa possibile grazie ai 4 motori elettrici presenti sull’auto, e già soprannominata “G Turn”.

Le notizie ufficiali in merito alla EQG sono ancora poche e con poche conferme: alcune voci sostengono che EQG sarà dotato di una trasmissione a due rapporti – similarmente a quanto si trova sulla Porsche Taycan – e possibilmente anche di marce ridotte, per facilitare la guida sui terreni più difficili quando l’asfalto è finito.

Inoltre, come vi anticipavamo qualche giorno fa, Mercedes EQG potrà vantare uno speciale pacco batterie basato su anodi al silicio, così da aumentare la densità energetica senza perdere in prestazioni o in sicurezza: grazie a queste particolari batterie, la densità energetica può salire tra il 20 e il 40% rispetto alle batterie tradizionali. Nate dalla collaborazione con l’azienda Californiana Sila, queste batterie al silicio saranno pronte nel 2025, mentre le versioni attese nel 2024 disporranno delle classiche batterie già utilizzate su altri modelli come Mercedes EQS 580.