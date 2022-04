Il mercato globale del lusso è in crescita, e secondo le stime tra il 2019 e il 2030 passeremo da 52 a 95 milioni di individui con grandi patrimoni; tutto questo fa sì che marchi che fanno del lusso il proprio tratto distintivo stiano vivendo un momento particolarmente positivo, con dati di vendita in continua crescita. Il problema principale da affrontare è come distinguersi dalla concorrenza, come attirare questi nuovi ricchi verso i propri prodotti e le esperienze che questi sono in grado di offrire: è proprio su questo dettaglio, quello delle esperienze, che Mercedes-Benz ha deciso di concentrarsi per distinguersi.

L’obiettivo di Mercedes-Benz è quello di raccontare le proprie auto più lussuose, rappresentate dalla gamma di veicoli EQ (100% elettrici) e AMG (sportivi e lussuosi), in un modo più coinvolgente e in grado di lasciare un bel ricordo ai clienti del marchio tedesco.

E’ nata così l’idea della Mercedes Experience, che a sua volta si declina in Water Experience ed Essence Experience, due esperienze uniche e particolari che Mercedes-Benz Italia offrirà ai suoi clienti tramite i rivenditori aderenti sul territorio; in un mondo in cui le auto si stanno uniformando sempre di più tra loro – e con l’avvento dell’elettrificazione sarà sempre più forte questo trend – bisogna trovare il modo di distinguersi grazie alle esperienze che l’auto è in grado di farci vivere, e quindi il test drive di un’auto deve diventare un’esperienza sensoriale a tutto tondo, in cui l’auto è sì un elemento fondamentale, ma dove l’obiettivo finale è quello di rafforzare il rapporto tra il brand della Stella e i suoi clienti.

Qualche giorno fa Mercedes-Benz ci ha invitato all’evento di presentazione della Mercedes Experience, durante il quale abbiamo avuto il piacere di vivere entrambe le esperienze, Water Experience ed Essence Experience, che nei prossimi mesi saranno proposte dai concessionari Mercedes-Benz di tutta Italia. Partiti da Milano a bordo della bellissima e super tecnologia Mercedes EQS 580, ci siamo messi in strada in direzione di una delle location più suggestive e lussuose della zona, la bellissima Villa d’Este affacciata sul lago di Como.

Nel trasferimento verso Villa d’Este abbiamo avuto modo di goderci la comodità e l’altissimo tasso tecnologico della EQS 580, l’ammiraglia elettrica di Mercedes-Benz nella sua versione più potente in assoluto: l’avevamo già testata nella sua variante 450+ durante un evento a Monte Carlo, ma la versione 580 da ben 524 cavalli – con batteria da 107.8 kWh – ci ha lasciato assolutamente senza parole, sia per la potenza che è in grado di scaricare a terra, sia per il lusso sfrenato che si percepisce una volta saliti a bordo.

Non c’è posto migliore di una villa del 1500 affacciata sul lago di Como per viversi al meglio una ‘Water Experience’; l’esperienza proposta da Mercedes prevede la degustazione di diverse acque minerali supportati da un idrosommelier, la figura che – similarmente a quella dedicata al vino – è in grado di degustare, capire e consigliare l’acqua in base al piatto che si sta mangiando. Pur essendo un elemento fondamentale alla vita, la nostra educazione nei confronti dell’acqua, delle sue caratteristiche chimiche e funzionali, è sufficientemente scarsa: grazie alla presenza di un idrosommelier siamo stati in grado di scoprire nuovi sapori nelle acque che ci sono state offerte, coinvolgendo così i sensi nel creare un ricordo e un’esperienza che resta nel tempo, molto di più di un classico test drive.

Se si parla di esperienze sensoriali non si può certo lasciare da parte l’olfatto: la nostra capacità di annusare è sicuramente inferiore a quella di tanti animali che hanno fatto dell’odorato il loro senso più forte, ma il naso umano è comunque molto raffinato e in grado – negli esempi più sviluppati – di distinguere diverse migliaia di odori.

Per questo motivo Mercedes-Benz ha deciso di creare anche la Essence Experience, un’esperienza in cui un mastro profumiere ci guiderà alla scoperta del mondo dei profumi, raccontando come vengono ideati e creati i profumi che tutti noi utilizziamo o annusiamo ogni giorno; con questo non mi riferisco soltanto alle fragranze che indossiamo sul corpo, ma anche agli odori più famosi e diffusi al mondo come quello della benzina o del gas che utilizziamo in casa – l’olfatto è un senso potentissimo in grado di rendere le nostre esperienze molto più profonde, andando a creare un ricordo praticamente indelebile. Secondo alcune ricerche, circa il 30% dei ricordi che immagazziniamo sono ricollegati a degli odori, molto di più di quanto non si faccia grazie a stimoli visivi o uditivi.

Essence Experience ci ha dato modo di capire meglio un modo che tutti bene o male conosciamo superficialmente, ma che in pochi approfondiscono: gli odori e i profumi sono informazioni ed esperienze, e grazie alla guida del mastro profumiere siamo stati in grado di creare una nostra essenza, il cui profumo sarà indelebilmente ricollegato al ricordo di questa giornata.

“Il desiderio è uno degli elementi alla base del concetto di lusso e il nostro obiettivo è rendere i nostri marchi e i nostri prodotti veri e propri oggetti del desiderio”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “Uno dei principali driver del desiderio è proprio l’esperienza, un elemento chiave per i nostri clienti e per coloro che, per la prima volta, si avvicinano ai nostri brand, sempre più legati all’universo di valori che essi rappresentano. Un viaggio che incrocia l’esperienza fisica con quella digitale, attraverso touch point sempre nuovi. In questo percorso è fondamentale il ruolo della nostra rete di vendita sul territorio, in grado come nessun altro di intercettare i bisogni dei clienti ed aiutarci a tradurli in coinvolgenti esperienze di Marca.”

Per completare al meglio la giornata della Best Customer Experience di Mercedes-Benz, siamo rientrati in città, stavolta a bordo di una Mercedes AMG GLA 45 4Matic+; stavolta niente motore elettrico, ci siamo divertiti con il 4 cilindri benzina da 2.0 litri di AMG, che grazie alla sovralimentazione con turbocompressore è in grado di erogare ben 421 cavalli e 500 Nm di coppia, un motore ricco e dall’erogazione inebriante, oltre che dal sound particolarmente accattivante specialmente in modalità race – giusto per restare in tema di esperienze sensoriali.

Se siete in cerca di una nuova auto e il lusso è il vostro obiettivo, la Mercedes Experience potrà aiutarvi a scegliere l’auto giusta per voi.