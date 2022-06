Grazie alla tecnologia mirroring del proprio smartphone, disponibile su Apple CarPlay e Android Auto, anche un’economica city-car compatibile offre un sistema di intrattenimento più avanzato di alcune soluzioni di lusso che limitano il conducente ad utilizzare il proprio sistema di bordo. Queste tecnologie continuano a migliorare nel tempo come è stato dimostrato nel corso dell’ultimo WWDC, dove Apple ha mostrato il nuovo CarPlay capace di integrarsi perfettamente con tutta la strumentazione della vettura.

Nello scenario ideale di Apple, CarPlay assumerà il controllo dell’intero cruscotto, inclusi il quadro strumenti e i controlli del clima. Apple ha fornito un elenco di case automobilistiche che si sono iscritte al nuovo CarPlay, ma una società di quell’elenco potrebbe non essere completamente a bordo. Parlando con The Verge, il CEO di Mercedes Ola Kallenius non è sembrato così entusiasta del grande annuncio di Apple.

“Penso che i clienti Mercedes si aspettino un approccio più olistico. Non si tratta solo del prodotto fisico, ma anche dell’interfaccia digitale, collegata ad una serie di aspetti come la guida autonoma e così via. […] Significa che è un ambiente chiuso? Certo che no. Devi parlare con gli ecosistemi delle società di piattaforme. Puoi scegliere di avere Apple CarPlay nelle nostre auto oggi se è più conveniente per te”.

Questo significa che Mercedes non lascerà che Apple CarPlay prenda il controllo del cruscotto? Non così in fretta. “Vedremo cosa fare con loro. Dovremo discuterne. Il nostro obiettivo è quello di avere un’esperienza Mercedes in tutto e per tutto“, ha spiegato Kallenius. “Abbiamo un ottimo rapporto con loro e abbiamo deciso fin dall’inizio che la funzione CarPlay è qualcosa che i clienti potrebbero voler utilizzare. Dovremo discutere come sviluppare ulteriormente questa relazione“.

La super berlina elettrica EQS, provata anche su MotorLabs alcuni mesi fa, con il suo enorme display Hyperscreen da 56″ è uno dei pochi modelli in vendita ad oggi con uno spazio sufficiente sullo schermo per mostrare tutto quello che Apple è in grado di fare. Sarà interessante vedere quanto di quello schermo Mercedes cederà ai designer di Apple UX.