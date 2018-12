Mercedes GLC 63s: nuovo record al Nürburgring per un SUV

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio non è più il suv più veloce al Nürburgring. La Mercedes GLC 63S guidata da Markus Hofbauer ha battuto il record del suo primo tentativo, sfruttando il V8 da 4,0 litri del GLC, i freni in ceramica e gli ammortizzatori adattivi per impostare un tempo di 7 minuti, 49,3 secondi. Ben due secondi più veloce del record dell’Alfa.

Alfa e Mercedes sono simili sulla carta. Alfa è mossa da un V6 2.9cc da 510 cv, anche Mercedes dichiara di averne 510cv erogati da un v8 4.0.

Sia la Stelvio che la GLC si lanciano in uno 0-100 km/h in 3,8 secondi. Mercedes ha più coppia ma è quasi 200 kg più pesante rispetto al suv italiano.

Mercedes rilancia la sfida alle SUV. Avanti il prossimo.