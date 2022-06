L’eActros LongHaul, camion elettrico per servizi a lungo raggio di Casa Mercedes, sarà uno dei protagonisti dell’IAA Transportation di Hannover, in vista del suo debutto previsto per il 2024. Ad ufficializzare la notizia è la stessa Mercedes-Benz che punta inevitabilmente ad accelerare il suo programma di elettrificazione portando su strada nuovi veicoli a batteria.

L’elettrificazione del trasporto pesante su lunghe distanze è la prossima pietra miliare della nostra strada verso la neutralità delle emissioni di CO2 e il nuovo eActros LongHaul è un veicolo elettrico a batteria progettato per essere economicamente competitivo per i nostri clienti, ha commentato Karin Rådström, Ceo di Mercedes-Benz Trucks.

Non dimentichiamo che il produttore tedesco ha già sottoposto il camion elettrico eActros LongHaul ad una serie di importanti test e prevede, entro fine 2022, di dare il via a prove su strada. Per il 2023 Mercedes-Benz prevede inoltre di consegnare alcuni prototipi pre-serie ai clienti per effettuare test fondamentali per l’utilizzo reale.

Non a caso, il marchio tedesco sta portando avanti un importante lavoro al fine di portare su strada un mezzo sicuro ed efficiente per i servizi a lungo raggio. Mercedes Trucks ha diffuso alcuni dettagli relativi al suo camion elettrico: l’eActros LongHaul potrà contare su batterie al litio ferro fosfato (LFP), con un’autonomia di circa 500 km. Grazie alla presenza della tecnologia delle celle al litio-ferro fosfato, caratterizzate da una lunga durata e da una maggiore energia utilizzabile, sarà possibile ricaricarle passando dal 20 all’80% in meno di 30 minuti in una stazione di ricarica con una potenza di circa un megawatt (megawatt- charging).

A tal proposito, non mancano le realtà che stanno lavorando per sviluppare e gestire sul territorio europeo una rete pubblica di ricarica ad alte prestazioni dedicata non solo ad autocarri ma anche a mezzi come pullman elettrici.