Mercedes sta progettando il suo futuro che non si limiterà alla sola elettrificazione della gamma. La casa tedesca prepara una vera e propria rivoluzione della sua offerta con l’obiettivo di continuare il suo processo di crescita nel corso dei prossimi anni. I punti di riferimento del piano di crescita di Mercedes sono già stati definiti. Per il suo futuro, Mercedes intende avviare un programma di razionalizzazione della gamma che porterà al progressivo addio a diversi modelli compatti, tra cui probabilmente anche la best seller Classe A.

Nello stesso tempo, l’azienda intende ampliare la sua offerta nei segmenti premium, proponendo più modelli a marchio AMG e Maybach o anche progetti come la Classe G. Questo programma di sviluppo della gamma comporterà un aumento netto dei prezzi delle vetture di casa Mercedes con l’obiettivo di garantire un incremento dei margini e dell’utile dell’azienda. Il futuro di Mercedes si articolerà in tre segmenti di mercato: Top-End Luxury, Core Luxury ed Entry Luxury.

I primi due, Top End e Core, riceveranno il 75% degli investimenti previsti mentre per l’Entry Luxury ci saranno investimenti ridotti e una gamma limitata di modelli. Per la sua fascia alta, Mercedes punta ad incrementare le vendite almeno del 60% entro il 2026. Complessivamente, la casa tedesca potrebbe registrare vendite inferiori ma risultati finanziari migliori. La strategia è attualmente in fase di definizione. Il nuovo piano sarà pronto a breve e segnerà l’avvio di una vera e propria rivoluzione per il brand tedesco. Maggiori dettagli arriveranno, di certo, nei prossimi mesi.