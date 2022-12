La casa automobilistica Mercedes ha deciso di aprire una concessionaria esclusivamente dedicata alle sue auto elettriche. Non a caso, l’idea di aprire una concessionaria per sole auto elettriche conferma la volontà della casa automobilistica di Stoccarda di ottimizzare la sua strategia verso una transizione all’elettrico. L’azienda mira, infatti, a rendere la sua flotta di nuove auto carbon neutral per l’intero ciclo di vita entro il 2039, una strategia che parte della roadmap “Ambition 2039”.

L’innovativo showroom, che occupa ben 1.220 metri quadrati, è ubicato all’interno di un edificio a due piani a Yokohama, a sud di Tokyo. Con l’obiettivo di offrire ai propri clienti una versione elettrica di ciascun modello entro il 2025, all’interno del nuovo store Mercedes consente ai futuri acquirenti di poter prenotare un test drive e personalizzare la vettura preferita.

Dallo scorso 6 dicembre, dunque, Mercedes-EQ Yokohama consente ai clienti di testare i cinque modelli elettrici del marchio attualmente in vendita in Giappone, ovvero i SUV EQA, EQB ed EQC e le berline EQE ed EQS.

Tra le iniziative che Mercedes ha pensato per i suoi clienti anche l’introduzione di un servizio di noleggio auto che può essere utilizzato sia per test drive a breve termine che per l’uso quotidiano. A completare l’esperienza d’uso dei veicoli elettrici, l’installazione di colonnine di ricarica con connettore CHAdeMO e attrezzature V2H (Vehicle-to-Home).

La decisione di aprire la prima concessionaria di sole auto elettriche in Giappone non è casuale: Mercedes-Benz è stato infatti il marchio di veicoli stranieri più venduto in Giappone lo scorso anno con vendite di 51.722 veicoli in tutti i tipi di auto e propulsori. Un totale di veicoli venduti nel corso del 2021 ha fatto segnare un aumento del 23% delle vendite di auto straniere rispetto all’anno precedente.

Con l’apertura dello showroom dedicato alle EV, Mercedes-Benz punta dunque ad ottimizzare l’offerta ai propri clienti e ad un’ulteriore crescita delle proprie vendite.