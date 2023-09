Da molto tempo orami si parla di guida autonoma e ora potremmo finalmente avere davanti uno dei momenti più importanti per la tecnologia: Mercedes è pronta per introdurre Drive Pilot, il primo sistema di guida autonoma di livello 3 al mondo, che permette all’auto di accelerare, frenare e sterzare in totale autonomia, richiedendo l’intervento dell’utente solamente in alcune situazioni che il sistema non riesce a gestire.

Drive Pilot debutterà a fine anno, inizialmente in California e Nevada. In futuro verrà diffuso ad altri stati, ma ovviamente sarà limitato a quelli le cui leggi consentono la circolazione di auto a guida autonoma. All’inizio sarà disponibile unicamente su Mercedes EQS e S-Class sotto il nome di “Drive Pilot: First Class” e potrà essere acquistato in abbonamento, a un prezzo decisamente elevato, che lo renderà una cosa per pochi: si parla di 2500 dollari all’anno. Per fare un paragone, il Full Self Driving di Tesla costa 1200 o 2400 dollari l’anno (a seconda della versione di Autopilot presente sull’auto al momento in cui si acquista l’upgrade), ma è peggiore, in quanto “solo” di livello 2 avanzato.

“DRIVE PILOT è un cambiamento tecnologico e un incredibile salto in avanti nella ricerca della guida condizionatamente automatizzata”, ha dichiarato Dimitris Psillakis, CEO di Mercedes USA. “Questo sistema rivoluzionario rafforza la nostra intenzione di essere leader nella sicurezza e nella tecnologia, mentre restituisce prezioso tempo ai nostri clienti durante situazioni di traffico intenso”.

Mercedes ha già annunciato che arriveranno altre “opzioni di offerta” in futuro, quindi è possibile che quando Drive Pilot debutterà nel nostro paese, offra opzioni di abbonamento più economiche. Il sistema guida fino a velocità di 64 km/h (dove il limite lo consente) e sfrutta telecamere, sensori LiDAR, sensori di umidità e microfoni per destreggiarsi nel traffico ed identificare eventuali veicoli di emergenza nelle vicinanze.

“DRIVE PILOT è il primo e unico sistema al mondo per la guida condizionatamente automatizzata con approvazione di tipo internazionalmente valida”, ha dichiarato Markus Schafer, CTO di Mercedes. “È progettato con un’architettura di sistema sofisticata basata sulla ridondanza con molti tipi di sensori diversi. Credo fermamente che la ridondanza sia fondamentale per una guida automatizzata sicura di Livello 3 e oltre”.