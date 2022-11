La supercar Mercedes-AMG One ha ottenuto un risultato inevitabilmente importante, battendo il record del circuito del Nürburgring nella categoria delle auto di serie. Con alla guida il pilota Maro Engel, il nuovo record per i veicoli di serie omologati su strada e per la categoria delle supersportive l’ha ottenuto la Mercedes-AMG One stabilendo il tempo di 6:35,183 minuti, 8 secondi in meno rispetto al record precedente.

È stata davvero un’esperienza indimenticabile. Non mi aspettavo che saremmo stati in grado di stabilire un tale tempo sul giro con queste condizioni di pista. In alcune zone cruciali del tracciato, la pista non si era ancora asciugata completamente ed era quindi insidiosa. È stata una sfida davvero impervia. Abbiamo cercato di trovare la strategia di setup ottimale durante i test preliminari. Come Lewis Hamilton e George Russell nei loro weekend di gara, anch’io ho dovuto utilizzare l’energia elettrica della trazione ibrida nel miglior modo possibile. Non è facile, soprattutto con una pista così lunga. Anche la funzione DRS doveva essere utilizzata in modo ottimale. Ma anche questa è una sensazione da vera Formula 1. Sono davvero grato per questa opportunità e per la fiducia riposta in me. È stato sicuramente qualcosa di molto speciale guidare questa incredibile vettura sul Ring.

Equipaggiata con un sistema E Performance hybrid, che unisce un motore a combustione e quattro unità elettriche, la Mercedes-AMG ONE è in grado di erogare un totale di 1.063 CV e raggiungere una velocità massima di 352 chilometri orari. Il tutto alimentato da una batteria da 8,4 kWh che permette un’autonomia in solo elettrico di 18,1 km. Non dimentichiamo che la vettura, a due posti, è dotata di trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ completamente variabile con asse posteriore a trazione ibrida e asse anteriore a trazione elettrica con torque vectoring.

Non sono mancate le parole del presidente del cda di Mercedes-AMG che ha mostrato tutto l’entusiasmo per il grande risultato ottenuto: Sono orgoglioso del team AMG e di tutti coloro che sono stati coinvolti in questo progetto. I vari reparti di Affalterbach e i nostri colleghi della HPP di Brixworth che non si sono mai arresi e hanno continuato a portare avanti il sogno di questo veicolo. Il record è la meritata ricompensa per il loro duro lavoro e siamo i primi ad aver affrontato il Nürburgring con una vettura simile.