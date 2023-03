Mercedes-Benz annuncia di aver dato il via ai lavori di costruzione che porteranno alla realizzazione di un importante impianto per il riciclo delle batterie delle auto elettriche e plug-in. Secondo quanto diffuso, lo stabilimento sorgerà all’interno del sito industriale tedesco di Kuppenheim.

Non dimentichiamo che in un momento in cui le auto elettriche sono destinate a diffondersi radicalmente, anche in vista del divieto di vendita di nuovi veicoli a diesel e benzina, è fondamentale che le aziende del settore si dedichino alla creazione di fabbriche specializzate nel riciclo delle batterie esauste.

Le autorità locali non poteva dunque che accogliere positivamente la decisione della casa automobilistica Mercedes di realizzare l’impianto: le stesse apprezzano il progetto che mira inevitabilmente ad attivare processi di economia circolare che porteranno anche alla riduzione della dipendenza dagli altri Paesi per la fornitura di materie prime per necessarie per la realizzazione degli accumulatori.

Crisi come la pandemia o la guerra in Ucraina hanno chiaramente dimostrato la nostra dipendenza dalle catene di approvvigionamento e dalle materie prime. Una maggiore capacità di riciclo può contribuire a ridurre questa dipendenza sulle materie prime critiche e rafforzare così la resilienza dell’economia. In questo senso, il tema del riciclo delle batterie è di grande attualità e anche di interesse strategico, ha dichiarato Thekla Walker MdL, ministro dell’ambiente del Baden-Württemberg.

Come dichiara Mercedes, una volta a regime l’impianto sarà in grado di riciclare fino a 2.500 tonnellate di accumulatori all’anno, mentre il materiale recuperato consentirà di costruire circa 50.000 nuovi moduli batteria ogni anno. Non a caso, infatti, la casa automobilistica tedesca fa sapere che il processo di riciclo consentirà di recuperare il 96% dei materiali preziosi che compongono le batterie.

Si spera pertanto che Mercedes riuscirà a terminare i lavori di realizzazione dell’impianto in breve tempo per dare il via ad importanti processi di riciclo delle batterie per veicoli elettrici e plug-in.