Il cambio manuale non farà più parte della gamma Mercedes. La casa tedesca, seguendo un trend oramai consolidato del mercato delle quattro ruote, dirà addio definitivo al cambio manuale nel corso di pochi mesi. L’uscita di scena sarà completa e coinvolgerà tutti i modelli che ancora oggi propongono questa soluzione.

Attualmente, Mercedes commercializza tre modelli con cambio manuale: si tratta della Classe A, della Classe B e della CLA. Le tre compatte di casa Mercedes si preparano a registrare l’uscita di scena di quella che attualmente è una versione d’accesso alla gamma. I modelli di fascia più alta, infatti, sono tutti proposti con l’automatico.

La notizia emersa in queste ore non è una novità. Già da tempo, infatti, Mercedes ha ridotto la presenza del cambio manuale nella sua gamma. Un paio d’anni fa, inoltre, la casa tedesca aveva già anticipato la scelta di eliminare quest’opzione nel corso di pochi anni. Ora la decisione è definitiva ed è stata stabilita anche la data in cui dire addio a questa soluzione.

Le ultime Mercedes con cambio manuale usciranno di produzione nel 2023. Successivamente, sarà possibile acquistare esclusivamente modelli con cambio automatico, opzione già da tempo utilizzata tra le vetture Mercedes e sempre più di riferimento con il passaggio alle soluzioni elettrificate.

L’esempio di Mercedes sarà seguito anche da molti altri brand del settore premium. In futuro, anche i modelli più economici, inoltre, diranno addio al cambio manuale che, molto probabilmente, diventerà sempre più raro, almeno per quanto riguarda il mercato europeo.