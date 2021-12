Mercedes riceve l’approvazione per il sistema di guida assistita di Livello 3 in Germania

KBA, autorità tedesca dei trasporti, ha dato il via libera a Mercedes per l’utilizzo dei sistemi di guida assistita di Livello 3 sulle strade pubbliche del Paese. In particolare, Mercedes potrà mettere a disposizione della sua clientela il sistema Drive Pilot che introduce la guida assistita di Livello 3. Tale sistema potrà essere utilizzato su alcuni tratti autostradali tedeschi grazie all’approvazione concessa da KBA. È la prima volta che l’ente tedesco autorizza l’utilizzo di un sistema di guida assistita di livello superiore al 2.

Inizialmente, il sistema Drive Pilot sarà proposto dalla nuova Mercedes Classe S, l’ammiraglia della gamma del costruttore tedesco. Grazie all’approvazione da parte dell’ente KBA, però, è facile ipotizzare una rapida espansione del supporto a tale sistema. In futuro, il Drive Pilot verrà proposto dall’ammiraglia elettrica EQS e da altri modelli di fascia alta della gamma Mercedes come il GLS, la Classe E, il GLE e l’EQE.

Per ora, Mercedes ha ricevuto l’approvazione per l’utilizzo del Drive Pilot su circa 13 mila chilometri di autostrade in Germania. Il sistema di guida assistita, inoltre, sarà utilizzabile esclusivamente in condizioni di traffico con una velocità massima di 60 km/h. Al superamento di tale limite, il sistema verrà disattivato, lasciando spazio ai soli sistemi di guida di livello 2.

Drive Pilot consente al conducente di poter distogliere lo sguardo dalla strada anche con l’auto in movimento (in determinate condizioni). Non si tratta di un sistema completo di guida autonoma. La soluzione proposta da Mercedes, in ogni caso, prevede che il conducente debba comunque essere pronto a riprendere il controllo dell’auto in caso di necessità.