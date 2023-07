La tedesca Mercedes si sta preparando a svelare una nuova elettrica entry level, pronta a sfidare Tesla Model 3. La berlina dovrebbe avere le dimensioni di una Mercedes CLA e verrà presentata il prossimo settembre all’IAA Mobility 2023 di Monaco.

Secondo le voci di corridoio riportate da Automotive News, la nuova proposta di Mercedes avrà un’autonomia di circa 640km e nuovi interni, studiati per attirare l’interesse dei più giovani. Per sfidare Tesla Model 3 l’auto dovrà anche essere “economica”, non in senso assoluto ma relativamente a quello che è il mercato attuale delle auto elettriche: Tesla Model 3 può essere acquistata a meno di 40 mila euro grazie ai vari incentivi ed è possibile che Mercedes proporrà la sua auto a un prezzo simile.

Un’auto del genere potrebbe creare scenari di mercato interessanti, in un segmento dove grazie a molteplici tagli di prezzo Tesla Model 3 ha poca concorrenza e fa gola a molti di quelli che vogliono passare all’elettrico. Ma non è l’unica novità che Mercedes ha in serbo per l’IAA Mobility 2023: il costruttore tedesco dovrebbe mostrare anche il prossimo crossover elettrico GLC e i concept EQXX e Vision One-Eleven, che anticiperanno la piattaforma EV che verrà usata in futuro.

Stando alle fonti, Mercedes ha in programma di rinnovare totalmente la propria lineup di modelli entry level con altre tre elettriche “economiche”, che debutteranno nei prossimi tre anni. Vedremo se questa strategia riuscirà a impensierire Tesla e gli altri brand presenti in questo segmento di mercato, come la cinese BYD.