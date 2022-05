L’avvento della mobilità elettrica sta apportando grandi cambiamenti all’industria automobilistica, che per la prima volta dopo tanti anni si trova a dover rivoluzionare a livello tecnico le proprie auto, ridisegnando le piattaforme su cui si basano così da sposarsi al meglio con batterie agli ioni di litio e motori elettrici. Da questo punto di vista Mercedes-Benz sta già dimostrando ottime capacità di progettazione, tanto che molto presto la compagnia si metterà a progettare personalmente i propri powertrain.

Di recente Mercedes-Benz ha stupito tutti, riuscendo a percorrere più di 1000 km con una sola carica a bordo del concept EQXX, ma anche le proposte già presenti sul mercato hanno dimostrato ottime capacità in fatto di autonomia; per questi motivi non ci sorprende scoprire che in futuro Mercedes-Benz adatterà le proprie piattaforme per auto elettriche ad auto a combustione interna, anziché fare il contrario come avviene ancora oggi.

La notizia è stata diffusa da Motor1, e proviene da un’intervista rilasciata da Christoph Starzynski, vicepresidente della sezione sviluppo di auto elettriche: parlando della piattaforma MMA, progettata per veicoli elettrici di dimensioni contenute, Starzynski ha confermato che in futuro la piattaforma sarà adattata per ospitare motori diesel e benzina, da vendere su quei mercati dove saranno ancora richiesti.

“La piattaforma sarà progettata per auto elettriche ma non sarà esclusiva per auto elettriche, e stavolta il compromesso sarà nei confronti dei motori termici, e non di quelli elettrici.”

La piattaforma MMA di Mercedes-Benz debutterà nel 2024 su un modello comparabile all’attuale Classe A.

Mercedes-Benz non è l’unica ad aver pensato a questo approccio, e anche BMW dovrebbe proporre qualcosa di simile in futuro: la piattaforma Neue Klasse, attesa nel 2025, sarà infatti in grado di dare vita anche a veicoli spinti da motori termici, oltre che a quelli elettrici.

Vista la grande varietà di regolamenti e divieti in giro per il mondo, avere una piattaforma in grado di adattarsi a diversi tipi di alimentazione sarà fondamentale per lavorare in modo agile.