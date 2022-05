Mercedes-Benz ha in programma di ridurre il numero delle sue concessionarie del 10% a livello europeo, una mossa che rientra nel piano di revisione della catena di distribuzione del marchio tedesco; Mercedes si sposterà verso un modello di vendita diretta e punta a consolidare questo metodo prevalentemente in Europa, e il primo passo sarà ridurre del 15-20% le concessionarie sul territorio tedesco.

“Vogliamo essere più vicini al nostro cliente e allo stesso tempo aver maggiore controllo sui prezzi praticati, per questo ci stiamo allontanando dal modello classico dei rivenditori.” Ha detto il CFO di Mercedes, Harald Wilhelm.

Entro il 2025 Mercedes ridurrà sensibilmente il numero dei suoi rivenditori e si concentrerà in particolar modo sulla vendita online, che nella speranza della compagnia peserà per il 25% delle vendite totali proprio entro quella data; così facendo, Mercedes potrà ridurre i costi di distribuzione e puntare a fasce di mercato ancora più ricche.

La strategia non sarà uguale dappertutto, e solo in alcune zone del mondo si passerà a un modello di vendita diretta – negli Stati Uniti e in Cina, per esempio, Mercedes continuerà a operare principalmente tramite i rivenditori partner, mentre in Europa ormai sembra chiaro che il numero di concessionarie Mercedes-Benz sia destinato a ridursi.

“Abbiamo bisogno di pochi showroom molto ampi nei mercati più maturi, ma i mercati dove passeremo alla vendita diretta non ne avranno bisogno.” Ha detto Bettina Fetzer, vicepresidente del reparto marketing e comunicazione del marchio tedesco.

La Cina, come anticipato, rientra tra quei mercati dove si continuerà a operare tramite rivenditori ufficiali, e considerate le importanti dimensioni del mercato cinese Mercedes sta già progettando di aumentare il numero di showroom sul territorio, una strategia diametralmente opposta rispetto a quella adottata in Europa ma supportata da un mercato molto più vivo e ricco rispetto a quello del vecchio continente.