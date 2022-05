Grandi cambiamenti in casa Mercedes-Benz; dopo aver annunciato di volersi concentrare principalmente sui modelli di alta gamma, il marchio tedesco ha introdotto il concept Vision AMG che ci offre uno sguardo futuristico su una prossima berlina elettrica ad alte prestazioni. Lo studio si basa sull’architettura AMG.EA dedicata di Mercedes per i modelli AMG completamente elettrici, attualmente in fase di sviluppo con la prima auto di serie attesa sul mercato nel 2025. Sebbene si tratti di un concept, Mercedes ha dichiarato di voler inserire in produzione l’auto (o un suo derivato) mantenendo il più possibile gli stilemi. Con quattro porte e molto spazio per i passeggeri, la Vision AMG potrebbe rappresentare la soluzione del marchio teutonico in risposta a Porsche Taycan.

Le dimensioni non sono ancora chiarissime ma l’idea che ci siam fatti è che possa essere leggermente più lunga di quest’ultima e superare, quindi, anche gli ingombri di Mercedes-AMG GT 4Matic 4 porte. Dimensioni importanti senza dubbio, che potrebbero permettere al costruttore di ereditare parte della tecnologia introdotta con Mercedes EQS (qui la nostra prova). La forma aerodinamica a goccia ci ricorda quella di Vision EQXX, una supercar elettrica divenuta famosa anche per il suo Cx risicato.

La casa automobilistica deve ancora svelare le specifiche tecniche di Vision AMG ed è difficile fare ipotesi plausibili, in quanto sarebbe in sviluppo una nuova trazione che potrebbe cambiare completamente le carte in tavola. Dopo la Vision AMG, la casa automobilistica afferma che costruirà più veicoli sull’AMG.EA. “Non sviluppiamo nuove piattaforme per un solo modello”, ha riferito Robert Lešnik, responsabile del design di Mercedes-Benz. Sebbene non abbiamo chiari dettagli sulla roadmap futura, di un aspetto siamo ormai certi: arriveranno ulteriori AMG elettriche nei prossimi anni sviluppate su piattaforme dedicate allo scopo. Nessuna informazione naturalmente sul prezzo, ma indipendentemente dallo step di potenza crediamo che non sarà di certo alla portata di tutti.