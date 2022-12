Mercedes-Benz ha suscitato scalpore nelle strade di Los Angeles, mostrando il suo maestoso prototipo Vision AVTR per celebrare la prima mondiale di Avatar: The Way of Water. Affiancato da un entourage di modelli elettrici su ruote come la Mercedes EQS, che abbiamo provato a Nizza alcuni mesi fa, Vision AVTR ha percorso la Hollywood Boulevard, facendo girare la testa ai passanti curiosi che probabilmente si stavano chiedendo cosa stessero guardando.

Per chi non lo sapesse, la casa automobilistica ha collaborato con attori chiave del franchise cinematografico, come il regista James Cameron e il produttore Jon Landau, per realizzare l’AVTR (Advanced Vehicle Transformation). Vision AVTR ha percorso lentamente la strada trafficata nel cuore della notte sebbene, nonostante sia ancora un prototipo, sia capace di raggiungere velocità decisamente superiori grazie ai suoi 470 cavalli elettrici. La batteria è da 110 kWh e assicura una autonomia di quasi 600 km.

AVTR non stupisce solo per le sue linee, ma anche per la completa assenza di un cruscotto; nessun volante, l’auto si guida tramite un’unità di controllo centrale. Lo schema propulsivo di AVTR segue, per certi versi, l’esclusività stessa della vettura; il prototipo infatti è capace di gestire l’asse anteriore e posteriore contemporaneamente o in modi opposti, riuscendo a muoversi lateralmente di circa 30 gradi, a differenza dei veicoli convenzionali. La trazione integrale con torque vectoring e la possibilità di muovere in maniera indipendente ogni ruota, consente al concept la possibilità di “muoversi a granchio” come la più recente Mercedes EQG.

Non è la prima volta che il veicolo futuristico si mette in mostra. Già nel 2020, poco dopo la sua presentazione, Mercedes ha dimostrato a tutto il mondo il funzionamento della vettura tramite un video di presentazione su YouTube; filmato che, in poco meno di due anni, ha totalizzato oltre 10 milioni di visualizzazioni.