Sciopero generale di tutte le categorie nazionali di trasporto della durata di 24 ore fissato per venerdì 17 febbraio 2023. Ad indire lo stop è il sindacato USB (Unione Sindacale di Base), lo stesso che sottolinea come la privatizzazione delle aziende di TPL sia tra le motivazioni della mobilitazione. Non possiamo escludere, dunque, che lo sciopero generale della durata di 24 provocherà diversi disagi agli automobilisti con conseguente traffico sulle principali strade dei centri urbani del territorio italiano. Tra le città coinvolte citiamo, infatti, Roma, Milano, Napoli e Bologna.

Come si legge sul sito dell’Unione Sindacale di Base, negli ultimi anni sul Trasporto Pubblico sono state introdotte misure tutt’altro che efficaci con finanziamenti che hanno favorito le aziende private, impegnate ad incrementare i loro profitti, penalizzando però l’implementazione dei servizi, l’efficientamento dei mezzi e la sicurezza sui posti di lavoro, a dispetto del diritto alla mobilità dei cittadini.

L’Unione Sindacale di Base ha pertanto deciso di lanciare una mobilitazione partendo dallo sciopero nazionale di 24 ore del settore del Trasporto Pubblico previsto per 17 febbraio 2023. Non mancherà nei giorni successivi un presidio davanti al Ministero dei per ribadire quanto siano importanti i Trasporti Pubblici.

Orari e modalità di sciopero saranno variabili a seconda della città. Per quanto riguarda Roma, i mezzi del comparto del Trasporto Pubblico Locale come Atac e Cotral, si fermeranno per le 24 ore del 17 febbraio, salvo eventuali le fasce di garanzia. Dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio Bus, metro e tram non circoleranno. Anche a Milano i mezzi di ATM potrebbero restare fermi per l’intera giornata, in base all’adesione del personale. Al momento, infatti, non sono state rilasciare informazioni dettagliate da parte dell’azienda. Per quanto riguarda la città di Napoli, si fermeranno tutti i lavoratori di Anm, Linea 1 della metropolitana cittadina, delle funicolari e gli autisti di autobus per 24 ore, dalla mezzanotte di venerdì 17 febbraio alla mezzanotte di sabato 18 febbraio. Non viene escluso uno stop del personale Eav che potrebbe scioperare dalle ore 9:00 del mattino alle 13:00. Situazione piuttosto analoga per Bologna dove lo sciopero dei servizi durerà 24 ore, ma nel rispetto delle fasce di garanzia, cioè dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio, cosi come riporta il sito di TPer.