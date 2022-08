MG si è messa in testa un’idea ben precisa: realizzare una roadster elettrica leggera e divertente da guidare, un mix di caratteristiche difficile da ottenere su un’auto elettrica, visto quanto pesano le batterie. Nonostante le difficoltà tecniche, la compagnia sembra essere sulla buona strada con la MG Cyberster, il concept dall’aria molto futuristica svelato già nel 2020 e che si avvicina sempre di più alla fase di produzione.

Svelata dal vivo lo scorso anno, sempre in forma di concept, durante l’Auto Shanghai Show, la bellissima MG Cyberster è caratterizzata da portiere con apertura verticale che ricorda fortemente lo stile di Lamborghini; nelle ultime ore MG ha pubblicato su Twitter un nuovo teaser dedicato alla roadster elettrica a cui sta lavorando, anche se purtroppo si tratta di un video a risoluzione molto bassa (240p).

Dal video di circa un minuto possiamo intuire alcuni interessanti dettagli, come la presenza di un tetto in tela in grado di ripiegarsi elettricamente; inoltre le riprese si soffermano sulle estremità dell’auto, mostrandoci sia il paraurti anteriore disegnato con lunghe sporgenze frontali, sia il posteriore caratterizzato da uno spoiler di tipo ‘ducktail’. I gruppi ottici posteriori, realizzati con sistema a matrice di LED, richiamano il design della bandiera britannica per ricordare a tutti che, pur essendo oggi di proprietà cinese, MG resta un marchio profondamente radicato in Gran Bretagna.

All’interno, come anticipato, troviamo un bel volante a cloche dall’aria corposa, a differenza di quello a lungo discusso della Tesla Model S che ha l’aria molto più sottile ed essenziale. Il volante è ulteriormente impreziosito dal rivestimento in pelle bianca, oltre che dall’evidente logo MG posizionato al centro.

Il post su Twitter non riporta però il nome ‘Cyberster’, il che lascia pensare che il nome sia destinato a cambiare una volta definito il progetto e avviata la produzione; in ogni caso sarà una delle auto più interessanti di cui vi parleremo nei prossimi mesi, visto anche che MG promette 800 km di autonomia e uno scatto da 0 a 100 in meno di 3 secondi.