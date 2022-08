La strategia di espansione di MG Motors in Europa passa per la nuova MG4 Electric. Il crossover elettrico realizzato su piattaforma MSP – Modular Scalable Platform sarà sul mercato europeo nel corso del prossimo autunno, con l’obiettivo di diventare rapidamente un riferimento del mercato grazie ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il nuovo modello è già in preordine con un listino di partenza di 30 mila euro.

Da notare che i clienti che sceglieranno di registrarsi al sito MG Motor Italia, entro il 12 settembre, per poi effettuare l’acquisto del modello entro il 30 novembre 2022 avranno diritto ad una prenotazione esclusiva. In questo caso, infatti, sarà possibile scegliere il colore della propria MG4 Electric tra le varie opzioni disponibili ed in modo completamente gratuito.

In questo modo si risparmieranno 650 euro sul costo della vernice metallizzata. La gamma del nuovo crossover prevede due varianti, una con batteria da 51 kWh ed una con batteria da 64 kWh. La prima versione è accreditata di un’autonomia di 350 chilometri mentre la seconda arriva fino a 450 chilometri. La nuova MG4 Electric è un crossover compatto, ideale per l’utilizzo in ambito urbano grazie ad una lunghezza di 4,287 metri.

Il modello arriverà sul mercato in una versione con motore da 125 kW ed in una seconda variante da 150 kW. Lo 0-100 km/h per la variante più potente è completato in 7,9 secondi. Il nuovo modello ricoprirà un ruolo chiave nella crescita di MG in Europa. Il modello, infatti, è pensato per generare volumi di vendita elevati, sfruttando al massimo la crescente richiesta di auto elettriche e i vari incentivi previsti dai Paesi europei.

La nuova MG4 Electric potrebbe rapidamente diventare un riferimento della gamma MG e, più in generale, del mercato delle elettriche. I primi riscontri commerciali arriveranno soltanto nel corso dei prossimi mesi.