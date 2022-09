Abbiamo avuto già occasione di testare i nuovi modelli elettrici di MG, come la Marvel R o l’MG ZS, ed è proprio per questo motivo che l’annuncio della nuova MG4 Electric, una hatckback compatta 100% elettrica, ci risulta così interessante; da quando è stato acquisto dal colosso cinese SAIC, il marchio britannico MG ha dimostrato di voler tornare con prepotenza sul mercato con veicolo ben progettati e quanto più economici possibile, così da convincere il grande pubblico a fare il grande passo verso la mobilità elettrica.

MG4, come anticipato, è una hatchback elettrica proposta in 2 motorizzazioni, una da 125 kW e una da 150 kW, rispettivamente pari a 170 cv e 204 cavalli: a seconda dell’allestimento scelto – ne sono previsti 3, Standard, Comfort e Luxury – cambia anche il pacco batteria che può variare tra i 50 kWh dell’allestimento standard fino ai 64 kWh degli altri due rimasti. Di conseguenza cambia anche l’autonomia, che nel primo caso è stimata in 350 km su ciclo WLTP e nel secondo arriva a 450 km.

“Con la MG4 Electric, MG compie un altro passo fondamentale nella sua lunga storia”, ha detto Xinyu Liu, CEO di SAIC Motor Europe. “Essa offre una valida alternativa ai clienti che vogliono di più. Primo modello concepito sulla nostra nuova piattaforma MSP tecnologicamente avanzata e estremamente modulabile, l’auto combina prestazioni elettriche formidabili, un eccellente comportamento di guida unito a sistemi di supporto alla guida facili da usare e un design dinamico e accattivante.”

Parlando di batteria, MG4 offre un design definito ‘One Pack‘: in questa batteria le celle sono disposte in orizzontale e quindi l’altezza è di soli 110mm, così da migliorare ulteriormente l’utilizzo dello spazio disponibile all’interno, che nel caso di veicoli un po’ più bassi come appunto una hatchback può diventare un problema.

MG Motor porterà la MG4 Electric in Italia con un’offerta molto accattivante: il prezzo base è di 29.990 euro, ma sfruttando gli ecoincentivi e i bonus all’acquisto riconosciuti direttamente da MG si può portare a casa una MG4 Electric Standard con 22.990 euro.