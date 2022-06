Il marchio inglese MG, dopo anni di oblio, sta tornando alla grande sul mercato; solo pochi giorni fa abbiamo avuto occasione di testare il SUV compatto 100% elettrico MG ZS, da cui siamo stati piacevolmente sorpresi, e nelle ultime ore è stato svelato il nuovo modello MG4 Electric, realizzato sulla nuova piattaforma MSP.

MG4 Electric consente a MG di entrare nel segmento C con un prodotto intelligente e ben studiato: MG4 Electric è lunga 4.287mm, larga 1.836mm e alta 1.504mm, e dispone di un design da hatchback a 5 porte leggermente rialzato.

Lo spazio all’interno è confortevole e abbondante, sufficiente a una famiglia numerosa: tutto questo però non ha impedito a MG di realizzare interni eleganti e con qualche nota di sportività, immancabile di questi tempi anche su mezzi assolutamente non sportivi, come questo SUV familiare. La distribuzione dei pesi è comunque ottima, con una divisione 50:50 che si traduce in un’ottima maneggevolezza, anche grazie allo sterzo diretto con una risposta molto pronta.

Il vano batteria è tra i più sottili della categoria, con uno spessore di 110mm: i pacchi batteria disponibili saranno da 51 e 64 kWh, sufficienti a percorrere rispettivamente 350 e 450 km sul ciclo WLTP. Tra le varianti previste ne abbiamo anche una a trazione integrale, mentre la potenza massima disponibile è di 150 kW.

MG4 Electric può scattare da 0 a 100 in meno di 8 secondi – niente di particolarmente stupefacente per un veicolo elettrico, ma qui è stata fatta chiaramente una scelta in ottica di risparmio di energia; la velocità massima è limitata a 160 km/h.

La piattaforma MSP adottata da MG per quest’auto è stata studiata in modo da essere compatibile con le future tecnologie del mercato elettrici: grazie infatti allo speciale sistema di raffreddamento a olio, in futuro MG sarà in grado di installare un sistema di ricarica a 800 Volt, più veloce nella ricarica rispetto a quello attuale a 400 Volt. Inoltre tutto il sistema è già predisposto a ricevere aggiornamenti OTA in futuro, in grado di migliorare le prestazioni dell’auto ma anche il ciclo di vita della batteria.

MG prevede di portare la nuova MG4 Electric sul mercato europeo entro la fine del 2022.