Michael Jost lascia Volkswagen dopo più di un decennio

Importanti novità, stanno interessando l’azienda tedesca VW. Infatti, una delle figure chiave che ha operato dietro al Gruppo Volkswagen, nonché Michael Jost, sembra aver annunciato – attraverso il suo profilo web – che lascerà l’azienda dopo più di un decennio. Volkswagen, tuttavia, sembra non avere ancora ufficializzato la partenza del dirigente che, secondo quanto da lui affermato, d’ora in poi si dedicherà alla costruzioni di yacht elettrici con la sua famiglia. “Analizzando” il profilo LinkedIn del dirigente Michael Jost, egli è entrato a far parte del marchio Skoda del gruppo VW nell’anno 2010. A partire da allora, Jost ha ricoperto un ruolo importante per l’azienda, poiché è divenuto il responsabile della gestione del prodotto e della strategia di prodotto. Successivamente, a partire dal 2015, è stato nominato chief strategy officer dell’azienda tedesca VW.

In seguito, è divenuto capo della strategia di prodotto del Gruppo di Wolfsburg, esattamente nel 2018. Dunque, si tratta di una figura di fondamentale importanza poiché ha guidato la casa automobilistica verso il cambiamento, per diventare una delle aziende leader globale dei veicoli elettrici. Come affermato poc’anzi, Jost si dedicherà ad una sua grande passione. Infatti, il dirigente – in merito al suo futuro lontano da Volkswagen – avrebbe affermato quanto segue:

Cosa c’è dopo? Dopo le auto elettriche, ora ci sono le barche elettriche, una passione nautica a cui voglio dedicarmi con la mia famiglia.

La notizia, in merito al suo abbandono dell’azienda, è arrivata meno di una settimana prima del Battery Day della casa automobilistica Volkswagen e della conferenza stampa annuale a cui partecipa l’azienda, i quali erano programmati rispettivamente per il 15 e il 16 marzo. L’evento, è stato annunciato dall’amministratore delegato Herbert Diess. Dunque, anche la casa automobilistica tedesca, sulla scia della statunitense Tesla – e, ormai, come quasi tutte le aziende de settore auto – sembra aver intenzione di puntare ad un futuro sempre più elettrificato. In ogni caso, Jost potrebbe essere sostituito da Gernot Doellner, vicepresidente della linea di prodotti Panamera presso la divisione di lusso di VW Porsche.