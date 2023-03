Insieme alle bici, i monopattini elettrici continuano a diffondersi e a riempire le strade delle nostre città: parliamo di un mezzo economico, sia dal punto di vista del mantenimento che per quanto riguarda i costi di acquisto, ma soprattutto pratico e maneggevole, che può essere comodamente portato su autobus e treni. Da alcuni anni a questa parte, i monopattini elettrici sono utilizzati da utenti di diverse età, sia per svago che come mezzo per recarsi a lavoro. Con l’arrivo della bella stagione, non possiamo escludere che saranno ancora di più i mezzi di micromobilità che affolleranno grandi e piccole città del Paese. Se da una parte, però, siamo abituati a muoverci in auto dotate di nuove tecnologie, come sistemi di infotainment che consentono all’automobilista di avere a portata di mano avanzati sistemi di assistenza alla guida, dall’altra i mezzi di micromobilità elettrica – come i monopattini – non ci offrono le stesse tipologie di intrattenimento. A tal proposito, è possibile utilizzare il proprio smartphone per ascoltare musica, utilizzare app come Google Maps per avere sempre a portata di mano percorsi e strade che non conosciamo o, semplicemente, per effettuare e ricevere chiamate mentre siamo in monopattino.

La guida all’acquisto di oggi è dedicata ai migliori supporti smartphone per monopattino; un accessorio indispensabile dunque per ottimizzare l’esperienza di guida a bordo di mezzi a emissioni zero. Registrare attività, comunicare in caso di necessità o utilizzare app dedicate non sarà più un problema: per farlo però dobbiamo sempre guidare in totale sicurezza.

Per tracciare un percorso in monopattino o per rimanere collegati con amici, vi aiutiamo a scegliere il miglior supporto smartphone da installare sul manubrio del monopattino, cosi da evitare distrazioni e spiacevoli incidenti.

Migliori supporti smartphone da monopattino

Supporto smartphone Lamicall

Design del tutto originale quello realizzato da Lamicall per il suo supporto per smartphone universale: il supporto può infatti essere installato su monopattini elettrici, bici o scooter. Grazie alla presenza di quattro cuscinetti in silicone l’accessorio offre una solida stabilità anche in caso di buche o tratti stradali irregolari, così da impedire la caduta accidentale dello smartphone. A donare ulteriore protezione, la presenza strato sottilissimo in silicone che protegge il dispositivo da fastidiosissimi graffi. Adatto solamente a smartphone con larghetta compresa tra 58-85mm.

Supporto smartphone Mosuo

Praticità e leggerezza contraddistinguono il supporto per smartphone Mosuo. Siete alla ricerca di un supporto robusto compatibile con bici, moto e monopattini? L’azienda mosuo ha realizzato un accessorio in morbido silicone antiscivolo adatto a smartphone con schermo da 4.5-7 pollici. Per una maggiore praticità, la presenza di un meccanismo installato tra il sistema di fissaggio e la struttura alla base consente di ruotare lo smartphone a 360 gradi ed avere una maggiore visuale dei contenuti del dispositivo.

Supporto smartphone Grefay

Continuiamo questa guida all’acquisto con il supporto per smartphone marchiato Grefay che si contraddistingue per robustezza e sicurezza: il porta smartphone è dotato di sistema autobloccante dell’ingranaggio rotante unidirezionale che è in grado di impedire la caduta del dispositivo. Ottimi i materiali utilizzati per la realizzazione, dato che l’azienda ha deciso di utilizzare nylon, silicone e alluminio. Ad assicurare ulteriore sicurezza anche in caso di buche ci sono i 4 angoli di supporto elastici che fissano saldamente il cellulare senza graffi e impediscono al telefono di cadere. La compatibilità è universale: questo supporto smartphone fa al vostro caso se siete in possesso di uno smartphone con una diagonale fino a 6,5 pollici.

Supporto Smartphone Enoneo

Grazie all’estrema semplicità di installazione, il supporto per smartphone Enoneo è adatto non solo per bici ma anche per moto, scooter e monopattini elettrici con manubrio di diametro 22-32 mm. La presenza di un apposito morsetto fornisce una presa sicura e salda durante la guida. Rispetto ai prodotti sopraelencati, questo supporto è realizzato in materiale impermeabile: è inoltre dotato di un anello di gomma impermeabile fissato all’interno del supporto del telefono cellulare che impedisce, in caso di pioggia, che l’acqua fluisca nel supporto danneggiando il dispositivo. Grazie al suo design flessibile è possibile anche caricare lo smartphone durante la guida. Il supporto è compatibile con smartphone con display di dimensioni comprese tra 4,5 e 6,1 pollici.

Come scegliere il miglior supporto per smartphone da monopattino

Quante volte vi sarà capitato di voler utilizzare lo smartphone per ascoltare musica, utilizzare app o tracciare un percorso quando siete in giro con il monopattino? Non a caso, nel corso degli anni lo smartphone è diventato un vero e proprio “compagno di vita”, ma quando siamo in auto o su un mezzo a due ruote è bene che si rispettino determinate regole per evitare di distogliere lo sguardo dalla strada. Attualmente sono numerosi gli accessori disponibili in commercio che ci permettono di essere sempre connessi con il mondo digitale anche quando siamo in movimento; motivo per cui abbiamo deciso di realizzare questa guida all’acquisto. Senza dubbio, il supporto per smartphone da monopattino nasce come accessorio indispensabile per chi vuole utilizzare dispositivi tecnologici in totale sicurezza.

Sono differenti le tipologie di supporto attualmente presenti sul mercato. Per realizzare questa guida ci siamo affidati ad Amazon, facendo un attenta ricerca e tenendo in considerazione le caratteristiche tecniche ci ciascun prodotto selezionato.

Tra i primi parametri da tenere in considerazione, oltre a materiali e rapporto qualità/prezzo, è consigliabile fare sempre attenzione alla tipologia di accessorio che si avvicina di più alle esigenze del singolo utente. Congiuntamente alle caratteristiche del prodotto, è bene valutare anche il tipo di strada che si è soliti percorre e la tipologia di monopattino che si possiede. Nel momento della progettazione della realizzazione ogni azienda rispetta determinati parametri che potrebbero, però, non essere adatti a determinati utilizzi (pensiamo se utilizzassimo lo smartphone sotto la pioggia con un supporto non impermeabile).

Nella scelta dei migliori supporti smartphone per monopattino abbiamo pertanto incluso supporti dotato di cover, di staffa universale e fascette in silicone e supporti impermeabili per coloro che utilizzano il monopattino anche caso di pioggia per gli spostamenti dell’ultimo miglio.

Semplicità di installazione

Come potevamo non tenere in considerazione la semplicità d’uso e di installazione anche per gli utenti meno esperti? Al momento della scelta di un supporto per smartphone da monopattino elettrico è bene tenere in considerazione una serie di caratteristiche che si contraddistinguono non solo per qualità del prodotto ma anche per facilità e comodità d’uso.

Non mancano sul mercato supporti dotati di meccanismi di rotazione a 360° che consentono all’utente di posizionare lo smartphone sia in posizione orizzontale che verticale, dando anche un tocco speciale al design dell’accessorio.

Tecnologia e design

Se da una parte il mercato offre supporti che permettono all’utente di posizionare il device sia nell’orientamento orizzontale che verticale in pochi semplici mosse, dall’altra non sembra mancare l’attenzione per lo stile degli accessori. Chi di noi non tiene in considerazione la bellezza e lo stile di un accessorio prima dell’acquisto?! Probabilmente alcuni considerano il design una caratteristica non fondamentale, ma sicuramente parliamo di un elemento del tutto importante che contribuisce a dare un tocco in più al nostro mezzo.

Nella scelta dei migliori supporti per smartphone da monopattino abbiamo, infatti, considerato il design come un elemento importante, selezionando infine supporti dal design moderno e dall’ingombro minimo.

Qualità e materiali

Il supporto per smartphone nasce come accessorio che permette di fissare lo smartphone al manubrio in modo semplice e sicuro. I principali materiali utilizzati per la loro realizzazione sono plastica, silicone o alluminio. Materiali durevoli impiegati per realizzare clip e morsetto proprio per evitare che il dispositivo possa sganciarsi in caso di buche. Come accennato in apertura, abbiamo voluto inserire una tipologia di supporto dotato di pellicola impermeabile che offre resistenza in caso di pioggia e umidità.

Compatibilità

Giunti a fine guida, speriamo di essere stati utili nella scelta del migliore supporto per smartphone da monopattino. È bene, infatti, individuare la tipologia di porta smartphone più adatta alle nostre esigenze. Oltre al design teniamo dunque in considerazione la compatibilità: i supporti inseriti nella guida sono infatti compatibili con la maggior parte di dispositivi Android e iOS: prima di procedere con l’acquisto assicuratevi che sia compatibile con le dimensioni del vostro smartphone, ogni produttore specifica infatti questo parametro per evitare di acquistare il supporto inutilmente.

Quando parliamo di compatibilità facciamo inoltre riferimento alla compatibilità con altri mezzi a due ruote: tutti i supporti inclusi in questa guida possono essere utilizzati, oltre che sul manubrio del monopattino, anche su bici elettriche o scooter grazie alla loro solidità e stabilità. Un aggancio perfetto sul telaio del manubrio eviterà che lo smartphone possa sganciarsi in modo accidentale.