Accessori Volkswagen up! | I migliori del 2021

La Nuova up!, compatta del marchio di Wolfsburg, è ideale per muoversi nel traffico cittadino e si adatta ad ogni esigenza quotidiana. Nonostante il suo design inconfondibile offerto da Volkswagen non mancano le possibilità di personalizzazione.

Vuoi che la tua Nuova Volkswagen up! rispecchi la tua personalità? Rendila unica con gli accessori originali Volkswagen. Passare molto tempo in auto richiede una dotazione di accessori che possano rendere i viaggi molto più piacevoli e confortevoli. Aggiungere soluzioni utili e di design è inoltre fondamentale per ottimizzare gli spazi e vivere a bordo con il massimo comfort e in totale sicurezza.

In questo articolo abbiamo dunque selezionato i migliori accessori presenti sul mercato per la personalizzazione della vostra Nuova Up!. Dopo un’adeguata analisi degli accessori realizzati dalla casa automobilistica Volkswagen, abbiamo scelto come punto di riferimento per l’acquisto il noto e-commerce statunitense Amazon. Quest’ultimo vi permetterà infatti di acquistare gli accessori godendo, oltre che di un ottimo prezzo, di una garanzia sul prodotto e di un’assistenza clienti sempre disponibile.

Migliori accessori per Volkswagen Up!

Cavo USB-C Premium

Tra i primi accessori di questa lista includiamo l’immancabile cavo USB-C Premium, fondamentale per collegare il proprio smartphone al sistema di infotainment della vettura. Il cavo originale Volkswagen vi permetterà di ricaricare il vostro smartphone, tablet o collegare i vostri auricolari in modo semplice. Disponibile nella versione da 30 e 70 centimetri di lunghezza, il cavo si caratterizza per il suo design raffinato dal rivestimento in tessuto di alta qualità e dal connettore realizzato in metallo cromato.

» Clicca qui per acquistare cavo USB-C Premium

Cavo USB Premium

Includiamo inoltre il cavo USB Premium (da USB-C a micro USB) tra le tipologie di accessori dedicati alla ricarica e alla sincronizzazione dei dispositivi mobili a bordo della propria VW. Non vedete l’ora di liberarvi dalla paura che la batteria del vostro dispositivo possa scaricarsi mentre siete fuori casa? Il cavo originale Volkswagen è utile sia per la ricarica in auto che in ufficio ed è disponibile nella variante da 30 e 70 centimetri.

» Clicca qui per acquistare cavo USB Premium

Cavo USB-A/Apple Lightning

Se siete possessori di un dispositivo marchiato Apple, come AirPods e iPhone, il cavo USB-A a Apple Lightning è indispensabile: collegare i dispositivi mobili mentre siete in viaggio non sarà più un problema. Questo cavo vi permetterà infatti di utilizzare funzioni come CarPlay nell’App-Connect in maniera semplice e intuitiva.

» Clicca qui per acquistare cavo USB-A/Apple Lighting

Adattatore a doppia presa USB

L‘adattatore a doppia presa USB marchiato Volkswagen vi consentirà di ricaricare rapidamente tutti i dispositivi una volta inserito nell’accendisigari. L’elevata potenza di 2×2,4 A permette infatti di ricaricare in pochissimo tempo anche dispositivi come smartphone o tablet.

» Clicca qui per acquistare adattatore a doppia presa USB

Coprisedile

Nel creare questa classifica non potevamo non includere il coprisedile fondamentale per una massima protezione sia del sedile che dello schienale dell’auto. La presenza di tasche in rete offre inoltre maggiore spazio per sistemare tanti piccoli oggetti indispensabili durante i viaggi. Il coprisedile originale Volkswagen antiscivolo, lavabile e facile da pulire, vi aiuterà a mantenere la vostra auto pulita senza perdere il suo tocco di design.

» Clicca qui per acquistare coprisedile

Portabici Volkswagen

Il portabici Volkswagen vi permetterà di trasportare una bicicletta fino a 20kg sul tetto del veicolo. Maneggevole e facile da montare sulle barre portatutto, può scorrere in modo semplice da un lato all’altro della vettura così da permettervi un carico più agevole della bicicletta. Tuttavia, l’implementazione di un’innovativa manopola assicura che la bicicletta rimanga ben ferma. Per una distribuzione uniforme della pressione e per la protezione del telaio della bicicletta, il supporto dispone di un’apposita imbottitura morbida. Realizzato in materiali di alta qualità, è adatto per telai fino a 100 mm.

» Clicca qui per acquistare portabici Volkswagen

Box portatutto per tetto auto

Viaggiare in totale comodità con il box portatutto per tetto auto è sicuramente un modo ideale per ottimizzare gli spazi, soprattutto nel caso in cui ci si sposta per le vacanze. Il box portatutto proposto da Volkswagen è destinato a volumi di carico fino a 340 lt e grazie alla sua conformazione aerodinamica ottimizzata si riduce notevolmente la rumorosità durante la marcia. La versione Comfort include inoltre l’innovativo sistema Duolift che consente l’apertura da entrambi i lati per un utilizzo semplificato.

» Clicca qui per acquistare box portatutto per tetto auto

Contenitore porta rifiuti

L’originale contenitore porta rifiuti Volkswagen oltre ad essere facile da installare, è indispensabile per tenere pulita l’auto. Pratico ed utile, si fissa al supporto porta bicchieri e può essere tolto in un attimo per essere svuotato e pulito.

» Clicca qui per acquistare contenitore porta rifiuti

Set di custodie per pneumatici

Volete conservare gli pneumatici della vostra auto nel migliore dei modi? Con il set di custodie per pneumatici, proteggere durante il trasporto le ruote e preservare una conservazione duratura non sarà più un problema. La sua composizione in poliestere di elevata qualità assicura infatti un’adeguata resistenza. Il prodotto è compatibile con pneumatici e ruote complete sino a 18 pollici.

» Clicca qui per acquistare set di custodie per pneumatici

Coprivalvole

State pensando di personalizzare la Nuova up! fin nei minimi dettagli? I coprivalvole, con logo Volkswagen in rilievo, proteggono le valvole degli pneumatici da polvere, sporco e dall’umidità dando un ulteriore tocco di personalità alla vostra auto. Il kit disponibile all’acquisto contiene 4 coprivalvole in alluminio.

» Clicca qui per acquistare coprivalvole

Tappetino per bagagliaio

Tra i prodotti più ricercati e acquistati dagli utenti vi è sicuramente il tappetino per bagagliaio. Il prodotto marchiato Volkswagen è indispensabile per proteggere l’auto da sporco e umidità: leggero, flessibile e perfettamente adattabile ai contorni del veicolo, può inoltre essere comodamente arrotolato in caso di inutilizzo cosi da occupare meno spazio.

» Clicca qui per acquistare tappetino per bagagliaio

Come scegliere i migliori accessori per Volkswagen up!

Per la selezione dei migliori accessori abbiamo tenuto in considerazione la qualità di ciascun prodotto: tutti gli accessori messi sul mercato dalla società di Wolfsburg sono difatti sottoposti a severi e rigorosi test, eseguiti sia in laboratorio che su piste di prova. Standard qualitativi elevati ed un’adeguata compatibilità dei prodotti sono senza dubbio gli elementi che bisogna tenere in considerazione per effettuare il migliore acquisto.

Tuttavia, nella scelta di soluzioni che possano essere sia affidabili in ambito di sicurezza che vantaggiose, per permettervi di vivere anche i viaggi più lunghi con il massimo comfort, è richiesta un’attenta valutazione in fase di acquisto. Una scelta migliore e consapevole vi permetterà infine di avere dei prodotti di qualità e inevitabilmente di lunga durata.