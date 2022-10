L’utilizzo dello smartphone per ascoltare musica o impostare app di navigazione al fine di muoversi agilmente nel traffico potrebbe distrarre il conducente durante la guida: Apple CarPlay, come Android Auto, consente di utilizzare il proprio smartphone in auto in maniera sicura, evitando però di perdere la concentrazione sulla strada.

La guida che abbiamo deciso di realizzare è dedicata all’acquisto dei migliori adattatori che consentono di collegare il proprio iPhone ad Apple CarPlay in modalità wireless, senza utilizzare dunque dei fastidiosissimi cavi. A tal proposito abbiamo incluso prodotti selezionati su Amazon, considerando costi e garanzia offerti dal noto e-commerce.

Nonostante i recenti sistemi di infotainment delle auto permettano di interagire con la vettura, gli strumenti attualmente messi in campo dagli smartphone offrono inevitabilmente sistemi più evoluti. Non a caso, lo standard sviluppato da Apple per collegare il proprio iPhone all’auto mostra una versione semplificata del menù dello smartphone, con le sole app compatibili. Tuttavia, mediante l’utilizzo di CarPlay tutte le funzioni disponibili possono essere impartite utilizzando i comandi disponibili nell’abitacolo o mediante l’assistente vocale Siri. A tal proposito, sottolineiamo che CarPlay non rimpiazza il sistema di infotainment della vettura, a cui è possibile infatti tornare in qualsiasi momento.

Cosi come Android Auto, Apple CarPlay oltre ad offrire le indicazioni stradali ci permette di telefonare, inviare e ricevere messaggi ed anche di ascoltare la musica. Non dimentichiamo che CarPlay è compatibile anche con app realizzate dalle case automobilistiche; l’aggiornamento a iOS 12 del 2018 ha, infatti, ottimizzato il servizio rendendo possibile anche la visualizzazione sullo schermo della vettura di applicazioni di sviluppatori esterni che vanno ad affiancare le funzioni standard come quelle di telefono, messaggi e podcast. Con iOS 13 è stata, inoltre, apportata una vera e propria rivoluzione nell’interfaccia grafica di Apple CarPlay, fornendo agli utenti una home screen più ricca e innovativa: accedere rapidamente agli eventi del calendario, ai suggerimenti per i percorsi alternativi, ai controlli di riproduzione per le app di streaming e ai suggerimenti di Siri è diventato semplice e intuitivo anche grazie ad un restyling grafico e funzionale.

Nonostante Carplay sia un sistema recente, lanciato nel 2014, sono ormai numerose le vetture che dispongono di un sistema multimediale compatibile. Finora sono circa 500 i modelli di auto che sono stati prodotti con CarPlay cablato, dall’Alfa Romeo Giulia alla Fiat 500, fino ad arrivare a Ferrari e Lamborghini. Oggi, infatti, tutte le principali case automobilistiche propongono modelli compatibili con CarPlay, o sono in fase di progettazione.

Per utilizzare Apple Carplay è necessario collegare lo smartphone all’auto in modalità wireless o tramite un cavo USB. Non appena attivato, il sistema mostra sul display dell’auto app compatibili, come messaggistica, navigazione e intrattenimento. Nello specifico, CarPlay funziona con molte delle app integrate in iOS, inclusi telefono, messaggi, musica e mappe e funziona anche con diverse app di terze parti, come iHeart Radio, WhatsApp, Spotify e Audible. Le principali applicazioni che sono disponibili su Apple CarPlay sono invece Podcast, Audiolibri, WhatsApp, Spotify, Apple Maps, Waze, Audible, Amazon Music e Tidal.

Per quanto riguarda l’interazione con CarPlay, questa è possibile attraverso l’utilizzo dei comandi presenti nell’abitacolo, il sistema touchscreen del display o tramite comandi vocali. Naturalmente, l’utilizzo di CarPlay richiede che l’auto abbia un sistema di infotainment compatibile; il software non funziona dunque autonomamente sullo schermo del telefono. Per poter utilizzare Apple CarPlay è necessario sia possedere un’auto compatibile che un modello di iPhone adeguato: ad essere supportati sono ad oggi tutti i modelli giunti in commercio dall’iPhone 5 in poi con sistema operativo aggiornato.

Considerata la possibilità di collegarsi ad Apple CarPlay mediante l’utilizzo di cavo Lightning di serie o tramite connettività wireless non ci resta che dedicarci alla selezione di adattatori che vi permetteranno di gestire al meglio la trasmissione dei dati dal telefono alla vettura e viceversa eliminando i cavi dal vostro abitacolo.

Non a caso, l’utilizzo di un adattatore, una volta collegato al sistema di infotainment dell’auto tramite porta USB, abilita automaticamente i servizi wireless di Apple CarPlay, senza necessità di dover installare app. Un buon adattatore vi permetterà dunque di usufruire dei tanti servizi messi a disposizione dal software della Casa di Cupertino (occorre che CarPlay installato di fabbrica sull’auto) anche nei casi in cui il sistema di infotainment del veicoli non risulti compatibile con tale modalità di collegamento. Ribadiamo che gli adattatori wireless sono dispositivi “plug and play”: collegando il dispositivo all’auto tramite la porta USB lo si potrà cercare dal menù Bluetooth del proprio iPhone; una volta connesso permetterà di utilizzare il sistema senza dover eseguire l’operazione di ricerca e di connessione ad ogni utilizzo. La procedura di installazione andrà, infatti, eseguita solamente la prima volta oppure dopo il reset del dispositivo collegando l’adattatore ad una porta USB dell’auto con il cavo USB-A/C in dotazione, facendo attenzione a scegliere una porta USB dati + ricarica e non solo ricarica. In seguito alla prima installazione dunque il collegamento wireless fra auto e iPhone sarà automatico.

I migliori adattatori wireless per Apple CarPlay

Adattatore CarlinKit U2W Plus

Il primo accessorio da noi selezionato è l’adattatore CarlinKit U2W Plus (CPC200-U2W Plus) realizzato per essere utilizzato su tutte le auto dotate di Apple CarPlay. Grazie a sistemi integrati di utima generazione, l’adattatore è in grado di accelerare la velocità di elaborazione del software e creare un’esperienza utente decisamente più fluida, permettendo all’utente di interagire con la propria auto in modo semplice e intuitivo. L’adattatore CarlinKit U2W Plus è compatibile con quasi tutte le vetture, supporta solamente iPhone con iOS 10+ ed è dotato di porta USB-C.

Vedi su Amazon

Adattatore CarlinKit U2W

Il secondo prodotto che vi proponiamo è l’adattatore CarlinKit U2W (CPC200-U2W) in grado di offrire un’esperienza di guida sicura e confortevole, permettendo di eliminare fastidiosi cavi. A differenza della versione Plus, il CarlinKit U2W è dotato di porta USB-A ed ha una compatibilità ridotta. Consigliamo dunque di controllare la compatibilità con il vostro veicolo in fase di acquisto.

Vedi su Amazon

Adattatore CarlinKit 3.0

L’adattatore CarlinKit 3.0 è dotato di un chip di elaborazione 5G che facilita il supporto di app di navigazione GPS o altre app di musica, controllo vocale e accesso ai messaggi. Cosi come gli altri prodotti finora elencati, affinchè l’adattatore sia riconosciuto, il sistema dell’auto deve essere dotato di Apple CarPlay cablato mentre lo smartphone deve essere almeno un iPhone 11 e dotato di un sistema iOS 10+. Sulla superficie dell’accessorio non presenti pulsanti se non un led di funzionamento nella parte superiore, con un connettore micro-USB integrato posteriormente. Il collegamento all’automobile avverrà tramite una presa USB 2.0 standard, rendendo disponibile Apple CarPlay wireless e senza più richiedere il collegamento fisico dello smartphone di casa Apple.

Vedi su Amazon

Adattatore Carlinkit AIBox

L’ultimo prodotto di questa guida si contraddistingue grazie alle sue ottime specifiche tecniche, nonostante il costo sia piuttosto elevato. L’adattatore Carlinkit AIBox può essere collegato al sistema CarPlay cablato dell’auto utilizzando il cavo presente all’interno della confezione e dopo aver effettuato il collegamento funzionerà su wifi. Specifichiamo che il prodotto supporta solamente auto con carplay Apple cablato nell’auto e, grazie processore Qualcomm Snapdragon 8-Core questo adattatore è in grado di offrire una connessione stabile durante l’utilizzo.

Vedi su Amazon

Come scegliere il migliore adattatore wireless per Apple CarPlay

Nel corso degli anni, Apple Carplay è diventato inevitabilmente un supporto sempre più “smart” per gli automobilisti. Non dimentichiamo che l’estrema facilità di installazione e configurazione lo rende davvero per tutti. L’arrivo della connessione attraverso l‘Apple CarPlay ha permesso negli ultimi anni di utilizzare un semplice cavo USB o una connessione Bluetooth per poter proiettare importanti funzionalità dell’iPhone sullo schermo del display presente sull’auto.

Come abbiamo visto, dispositivi come Carlinkit si presentano come un piccoli e pratici box da collegare tramite cavo alla presa della macchina, mentre l’iPhone potrà essere collegato in wireless; iPhone che trasmetterà l’interfaccia CarPlay sul display dell’auto senza che debba dunque essere fisicamente collegato alla presa USB dell’auto.

Prima dell’acquisto assicuratevi che il dispositivo sia compatibile con auto e smartphone in vostro possesso. A tal proposito, ricordiamo alcuni dei principali marchi che supportano ufficialmente Apple CarPlay come Alfa Romeo, BMW, Audi, DS Automobile, Ford, Jeep, Hyundai, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Suzuki, Volkswagen e Volvo. Nel caso in cui non si disponga di un’auto di ultima generazione, è possibile utilizzare impianti stereo aftermarket come Pioneer, Sony, Clarion, Kenwood e Alpine compatibili con CarPlay.