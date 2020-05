Migliori biciclette elettriche | maggio 2020

Con lo stanziamento del Bonus Mobilità è possibile ottenere un rimborso fino a 500€ per quanto riguarda l’acquisto di veicoli elettrici e, dopo avervi spiegato come è possibile usufruire di questo incentivo, ci sembra giusto effettuare anche un’approfondimento per quanto riguarda le biciclette elettriche, un veicolo non ancora molto diffuso, ma che grazie al “decreto rilancio” può ottenere il giusto slancio per entrare nella nostra quotidianità.

Queste biciclette elettriche, oppure e-bike, sono una valida alternativa per i brevi spostamenti cittadini ed il loro utilizzo porta a numerosi vantaggi: il primo è che dal lato ambientale si utilizzano meno automobili e si migliora la qualità dell’aria delle città; il secondo è sanitario perché si riduce il rischio di infezione attraverso i mezzi pubblici e si evita di affollarli di persone; ed infine il fare un po’ di attività fisica non può farci altro che bene! Esattamente come le controparti “normali”, queste biciclette elettriche hanno aspetti e caratteristiche che si adattano maggiormente o alla vita cittadina, grazie alla loro capacità di richiudersi facilmente, oppure con le versioni fat bike si dimostrano più estreme ma al contempo affidabili e sicure per i terreni più accidentati.

In questa selezione quindi vi abbiamo raccolto le migliori biciclette elettriche presenti sul mercato, in modo da guidarvi nell’acquisto di questo mezzo in grado di migliorare la nostra vita. Mettetevi comodi ed andiamo a scoprire chi sarà la vostra nuova compagna di avventure!

Le migliori biciclette elettriche

NCM London

La NCM London è una e-bike progettata per essere elegante e pratica nella vita frenetica di città, infatti il telaio pieghevole consente uno stoccaggio rapido e semplice che, senza l’uso di attrezzi, le permette di entrare negli spazi più piccoli o addirittura in una custodia. Il motore dell’NCM London offre 6 diversi livelli di assistenza alla pedalata ed è progettato per essere compatto e leggero per mantenere il peso totale il più possibile basso senza sacrificare la potenza, infatti i 250W sono ottimizzati per portare la velocità massima a 25 km/h. La batteria DeHawk agli ioni di litio rimovibile ha un’autonomia di 100 km in modalità pedalata assistita, e grazie ad una porta USB integrata può mantenere tutti i tuoi dispositivi elettronici carichi mentre si guida. Se siete all ricerca di molta comodità, senza fastidi, la Ncm London è la bicicletta elettrica che fa al caso vostro.

» Clicca qui per acquistare NCM London

Argento Performance

Siete alla ricerca di una bicicletta adatta sia per esser usata in città che per lo sterrato? Il modello Performance di Argento è la e-bike che fa al caso vostro, infatti le speciali ruote Kenda da 27.5’’ rendono la bicicletta agile e veloce anche sui terreni più impervi come ghiaia e sabbia, il tutto mantenendo massimo il livello di confort con la sella imbottita Royal. Il motore posteriore 8FUN, con 5 livelli di assistenza alla pedalata e la batteria Samsung da 10.4Ah migliorano l’esecuzione delle salite più ardue, e portano l’autonomia a 80km mantenendo la pedalata, ed attraverso il display LCD siamo in grado di controllare le principali funzioni della e-bike.

» Clicca qui per acquistare Argento Performance

Argento Bike Bimax

La Argento Bimax è una Fat e-bike pieghevole, fatta per essere comoda e facilmente trasportabile in macchina o sui mezzi pubblici, ma allo stesso tempo piena di carattere. Le ruote larghe 4”, la forcella ammortizzata e gli ammortizzatori a molla posteriore rendono a tutti gli effetti questa e-bike adatta ad ogni tipo di terreno, anche con la sicurezza dell’impianto frenante composto da un doppio disco idraulico anteriore e posteriore. Il cambio Shimano a 7 rapporti garantisce il massimo livello di prestazioni assieme al motore posteriore brushless ed una batteria Samsung a ioni di litio da 36V 10.4Ah, facilmente estraibile, che rendono la Bimax un mezzo dall’aspetto stiloso, adatta a qualsiasi circostanza e dalle ottime prestazioni.

» Clicca qui per acquistare Argento Bike Bimax

Gocycle GX

La bicicletta elettrica ultra compatta Gocycle GX è ideale per i pendolari in città, leggera e velocissima da ripiegare, si trasporta facilmente e senza ingombro. La prima cosa che si nota di questa e-bike sono le ruote PitstopWheel, che detengono il record mondiale di velocità di sostituzione, fissate ai rispettivi mozzi con sei bulloni vanno a creare un meccanismo di chiusura rapido ma agevole. La potente batteria agli ioni di litio da 13,7 Ah è facilmente accessibile e nascosta all’interno del telaio in alluminio idroformato e garantisce un’autonomia fino a 65 km con un tempo di carica di 7 ore, la carica è controllabile con un sistema di LED centrali al manubrio che segnalano il livello residuo della batteria. Le manopole della Gocycle GX sono ergonomiche e confortevoli e sono abbinate ad un cambio meccanico al manubrio a 3 velocità, mentre i cavi sono elegantemente nascosti all’interno del telaio e si collegano al durevole cambio Shimano Nexus.

» Clicca qui per acquistare Gocycle GX

Revoe Urban

Se siete dei principianti del mondo delle e-bike e siete alla ricerca di un veicolo dalle forme familiari e dalle spese contenute, la Revoe Urban sarà colei che trasformerà per sempre la vostra concezione di trasporto. Grazie ad un telaio di alluminio che gli conferisce una notevole leggerezza (17kg) e per merito delle ruote da 14″, questa e-bike è in grado di arrivare fino a 40km di autonomia con la sua batteria agli ioni di litio rimovibile da 7,8Ah. La sicurezza a bordo della Revoe Urban è molto importante, e si percepisce dalla presenza di luci led anteriori e posteriori, dalla presenza di un display LCD con 3 modalità di assistenza e dalla presenza di un sistema di freni V-Brake, compresi di tamburo. Estremamente pratica e leggera, la bicicletta elettrica REVOE Urban si può dimostrare un’ottima scelta per iniziare a pedalare senza fatica.

» Clicca qui per acquistare Revoe Urban

Dyu D3+

Andando in giro con la bici elettrica Dyu D3+ vi capiterà spesso di attirare le attenzioni di tutti i curiosi che vi circondano, non a caso questa e-bike è progettata con una forma di delfino che conferisce una siluette alla moda e snella, il tutto rimanendo comunque pieghevole. Questa e-bike è dotata di Smart App Control, ed infatti basterà scansione un codice QR,per poter esser in grado di controllare e monitore le funzioni del mezzo tramite smartphone. La batteria da 10 Ah assicura un’autonomia fino a 50km, prestazioni rese possibile anche dalla presenza di un cruise control con 3 modalità di guida (elettrica, assistenza e manuale) e di un sistema di gestione della batteria. Il fatto che la Dyu D3+ sia munita di certificazione di impermeabilità IP54 la rende pratica da usare anche in caso di maltempo, e la presenza di luci anteriori e posteriori garantiscono una maggiore sicurezza anche di notte.

» Clicca qui per acquistare Dyu D3+

I-Bike Mtb Mub

L’ I-Bike Mtb Mub o Mountain Mud, è una mountain bike completamente elettrica Made in Italy, perfetta per la città ma che assicura una guida confortevole anche su terreni più accidentati come sottobosco, sentieri o addirittura selciato grazie alle sue ruote da 29″ rese solide dai cerchi in lega di magnesio. La presenza di un sensore di cadenza ad alta precisione ottimizza i tempi di reazione dell’accensione del motore ( 250w brushless ) attraverso l’utilizzo di 12 magneti ad alta precisione, mentre la batteria ricaricabile agli ioni di litio da 13Ah è completamente integrata nel telaio così da conferire alla mountain bike una linea estetica molto pulita. La possibilità di carico fino a 150Kg e la presenza di un cambio Shimano con ben 21 rapporti fanno di questa e-bike la compagna perfetta per gli amanti dei lunghi viaggi zaino in spalla, dominando ogni tipo di terreno.

» Clicca qui per acquistare I-Bike Mtb Mud

I-Bike Brera

Gli amanti del design classico, impazziranno per la Brera! Questa bicicletta elettrica è dotata di tutti i confort possibili per la sua fascia di prezzo: sella imbottita, pedali pieghevoli, manopole ergonomiche, sistema di freni V-brake, portapacchi posteriore e sistema di luci LED. Il motore al mozzo posteriore coniuga potenza e maneggevolezza, ed a differenza di quelli convenzionali, non ha bisogno di contatti striscianti sull’albero del rotore, inoltre essendo brushless è privo di manutenzione. Nonostante il suo telaio in acciaio dal design compatto, il fulcro di questa e-bike è il giunto centrale inserito nel telaio, e grazie ai 3 punti di sgancio situati nel manubrio, nella sella e nel telaio, permette di ripiegare la bici in meno di 30 secondi.

» Clicca qui per acquistare I-Bike Brera

Bitbike MGo

Caratterizzata da un atipico color blu serenity, la realizzazione della Bitbike Mgo è distinta dall’utilizzo della tecnologia di pressofusione della lega di magnesio che permette l’assenza di saldature. Nelle ruote da 16″, si può notare un disco dalla particolare forma a margherita che oltre al fattore estetico permette una maggiore dissipazione del calore e della polvere che si crea sulla superficie frenante del disco. Nonostante l’intera bicicletta elettrica non abbia saldature, bastano poche e comode operazioni, per poter ripiegare la bici e con un’impermeabilità di livello IP54 anche le parti elettriche risultano ben protette. Il motore posizionato nel mozzo posteriore della bicicletta, offre il miglior bilanciamento possibile dei pesi compensando quello della batteria sull’anteriore, ed abbassa il baricentro del mezzo permette una maggiore stabilità in tutte le circostanze.

» Clicca qui per acquistare Bitbike MGo

Maserati MA-FAT20FB

Alzi la mano chi almeno una volta ha sognato di dire la frase “Mi sono comprato una Maserati!“, bene adesso il vostro sogno potrà diventare realtà! Questa bicicletta elettrica firmata Maserati, è una fat bike dallo stile potente e fiero, per chi ama le sfide, l’avventura e gli appassionati del celebre e storico marchio automobilistico. Estremamente leggera e veloce ma altrettanto potente, questa e-bike è perfetta per il fuoristrada ma anche per l’utilizzo in città grazie alle sue ruote da 20″ spesse e resistenti in grado di affrontare qualsiasi tipo di terreno. Il telaio è completamente in alluminio leggero e assieme al motore Xiondga da 250W ed una batteria LG ideata per la lunga durata, rende possibile percorrere fino a 30km senza pensare alla ricarica. Con la Maserati Ma-Fat 20 Fb avrete potenza e performance accompagnate da uno stile unico, moderno ed inconfondibile.

» Clicca qui per acquistare Maserati Ma-Fat 20 Fb