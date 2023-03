Qualche giorno fa vi abbiamo proposto la nostra guida dedicata ai migliori caschi integrali per il 2023 ma sappiamo bene che un’ampia fetta del mercato dei caschi da moto è riservata ai caschi jet, quelli privi di mentoniera tipicamente usati in città su mezzi a 2 ruote di cilindrata relativamente ridotta; anche in questo caso ci sono vari elementi da tenere in considerazione per acquistare un casco che sia adatto alle nostre esigenze. A differenza di un casco integrale un casco jet non avrà una mentoniera dedicata alla protezione del viso del pilota, perché questa funzione di protezione è stata delegata alla visiera: vien da sé che il livello di protezione di un casco jet sia più basso rispetto a quello di un casco integrale o di un casco modulare chiuso, ed è per questo motivo che bisogna valutare l’acquisto di un casco jet solo quando si utilizza mezzi a bassa cilindrata e non si raggiungono alte velocità – purtroppo negli anni il mercato dei caschi jet si è ampliato così tanto da convincere tanti motociclisti ad abbandonare il casco integrale in favore di una soluzione che offre una sicurezza più bassa.

Per contro, i caschi jet possono offrire altre caratteristiche invitanti come la comodità di utilizzo, la facilità nell’indossare correttamente il casco, un peso nettamente minore e una maggior visibilità laterale, tutti elementi che rendono i caschi jet validissimi alleati per gli spostamenti urbani a velocità moderate; non ultimo, c’è anche l’elemento del prezzo, nettamente più basso rispetto ai caschi integrali anche grazie al peso molto più contenuto che fa sì che non ci sia bisogno di utilizzare materiali raffinati. Come nel casco dei caschi integrali, anche per i caschi jet il modo migliore per trovare il modello che più si adatta alle vostre esigenze è quello di recarsi presso un negozio specializzato e provare diversi modelli, ma attenzione: anche se inizialmente ci può sembrare della taglia giusta, un casco può cominciare a diventare scomodo dopo qualche minuto, pertanto è consigliabile indossarlo per un breve lasso di tempo così da lasciarsi la possibilità di notare eventuali dettagli che ce lo rendono scomodo.

Fatte queste doverose premesse sulla natura dei caschi jet, andiamo a vedere quali sono alcuni dei modelli più recenti e interessanti disponibili sul mercato.

I migliori caschi jet del 2023

Nolan N33 Evo Classic

Iniziamo con il modello più costoso della nostra selezione, il Nolan N33 Evo Classic: realizzato sulla base di una calotta esterna in policarbonato, l’N33 Evo Classic di Nolan è dotato di una visiera ultrawide che garantisce la massima visibilità laterale e una buona resistenza nel tempo grazie alla finitura antigraffio. Oltre all’ampia visiera, Nolan ha integrato una piccola visiera parasole interna che può essere comodamente alzata o abbassata tramite la levetta posta sotto all’orecchio sinistro; per quanto riguarda la ventilazione, Nolan ha progettato il suo N33 Evo Classic con diverse prese d’aria frontali e superiori che si occupano di immettere aria fresca sotto alla calotta, mentre lateralmente abbiamo delle uscite per l’aria calda e umida proveniente da dentro il casco; trattandosi comunque di un casco jet il ricircolo d’aria sarà più che sufficiente per non soffrire troppo il caldo.

Nolan N33 Evo Classic è disponibile in taglie che vanno dalla XS alla XL con prezzi che possono variare tra i 180 e i 230 euro a seconda della taglia e della colorazione scelta.

AGV Orbyt

Proseguiamo nella nostra selezione dei migliori caschi jet per il 2023 con il modello AGV Orbyt: omologato ECE 22.05, questo modello di casco jet offre un’ampia visibilità grazie alla visiera larga e supporta il pilota anche quando si trova a dover guidare con il sole in faccia, grazie alla visiera parasole integrata nella parte interna. Gli interni sono facilmente removibili e lavabili, ed è previsto un sistema che permette di indossare comodamente i propri occhiali da vista o da sole mentre si indossa il casco. La calotta in materiale termoplastico è realizzata in 2 misure per un totale di 5 taglie, con il peso del casco che tocca i 1280 g nella taglia più piccola.

Nel momento in cui scriviamo, AGV Orbyt è in offerta a circa 130 € anche il prezzo consigliato è intorno ai 165 €, come sempre con possibilità di variazioni a seconda della taglia o della colorazione scelta.

GIVI 12.3 Stratos

Al terzo posto, in ordine decrescente di prezzo, abbiamo il GIVI 12.3 Stratos: si tratta di un modello di casco jet molto funzionale e completo nella dotazione, con interni realizzati in materiali anallergici, facilmente removibili e lavabili. Anche in questo caso abbiamo una doppia visiera, una chiara più esterna di ampie dimensioni per massimizzare la visibilità durante la guida, e una più piccola da sole comodamente attivabile quando necessario; entrambe le visiere sono dotate di finitura antigraffio per una maggiore durata nel tempo. Il GIVI 12.3 Stratos è proposto in diverse colorazioni e in taglie che vanno dalla XS alla XXL così da offrire la massima comodità a tutti i piloti.

GIVI 12.3 Stratos è probabilmente il miglior casco jet per rapporto qualità prezzo tra quelli disponibili sul mercato, grazie a un prezzo di 99 € al momento in cui scriviamo.

LS2 Of562 Airflow

Infine abbiamo il modello più economico e più leggero (950 g) di questa selezione, si chiama LS2 Of562 Airflow ed è proposto a circa 80 € anche se spesso si trova con forti sconti che portano il prezzo sotto ai 50 euro. LS2 Of562 è realizzato con una calotta in policarbonato ed è dotato di interni sfoderabili e lavabili, oltre che di una visiera trasparente molto ampia. Le taglie previste sono ben 7, dalla XXS alla XXL, e anche le opzioni estetiche non mancano grazie ai vari colori offerti dalla casa spagnola – che però produce in Cina. Pur trattandosi di un’opzione molto economica, Of562 è in grado di offrire un buon livello qualitativo e di ventilazione nei momenti più caldi dell’anno e può essere quindi una valida soluzione per lo scooterista che vuole tenere a freno i costi per la sua attrezzatura.

Come scegliere il casco jet più adatto a te

Il casco è un elemento di sicurezza molto importante, ha il compito di proteggere testa e viso in caso di incidente stradale ed è pertanto fondamentale sceglierne uno adatto e strutturalmente sicuro. Le caratteristiche da tenere a mente quando si deve scegliere un casco jet sono poche ma possono comunque fare la differenza tra un buon casco, e un casco che non avremo voglia di indossare perché ci risulta scomodo.

Omologazione

Come accennato più volte nell’articolo dedicato ai caschi integrali, di recente l’Unione Europea ha introdotto una nuova omologazione in fatto di caschi: si chiama ECE 22-06 e assicura il fatto che il casco abbia subito rigidi test di sicurezza prima di essere immessi sul mercato. Purtroppo il mercato dei caschi jet è concentrato su modelli economici e ciò fa sì che i caschi jet omologati ECE 22-06 siano ancora pochi, la maggior parte si limita alla precedente omologazione ECE 22-05. In ogni caso, è sempre bene acquistare da un rivenditore affidabile un casco di una marca ben conosciuta sul mercato delle 2 ruote.

Taglia

La taglia di un casco è fondamentale per far sì che questo ci risulti comodo in testa: l’unico modo per trovare la taglia corretta – o ancor di più, il modello corretto nella taglia corretta – è provare tanti caschi fino a quando non si trova quello che meglio si sposa con la conformazione del nostro cranio. Nel caso dei caschi jet, naturalmente più economici degli integrali, il numero di calotte realizzate per le varie taglie del casco cala in modo sensibile e la differenza tra una taglia e l’altra viene gestita principalmente grazie all’imbottitura interna; in questo modo il produttore riduce i costi di sviluppo e di produzione, ma ciò fa sì che le taglie siano meno precise e per trovare quella giusta ci vorrà un po’ più di tempo.

Per scegliere la taglia ci si può affidare alle tabelle facilmente disponibili online, ma se non avete una buona esperienza in merito all’acquisto di un casco è meglio recarsi in un negozio specializzato e provarne diversi.

Visibilità

E’ uno degli aspetti principali per cui si va a scegliere un casco jet: a differenza di un casco integrale, un casco jet ha molti meno impedimenti alla vista ed è dotato di visiere trasparenti molto più ampie. L’aspetto della visibilità aumentata diventa cruciale quando ci si sposta nel traffico delle grandi città, dove il pericolo può arrivare da direzioni inaspettate. Ovviamente questo si traduce in una protezione leggermente minore rispetto a quella offerta da un casco integrale poiché manca la mentoniera, ma se si considerano le velocità medie cittadine sensibilmente più basse rispetto a quelle delle strade extra-urbane, probabilmente il gioco vale la candela.

Importante ricordarsi anche della visiera parasole che può sembrare un dettaglio trascurabile ma che in realtà diventa di fondamentale importanza una volta che ci si abitua a utilizzarla.

Sistema di chiusura al collo

E’ superfluo dire che il casco deve restare saldamente in testa al pilota anche in caso di incidente, e per far sì che ciò avvenga è necessario che il cinturino di chiusura sotto al collo sia regolabile in modo molto preciso: se il cinturino risulta molle sotto alla gola o troppo stretto, non si sta utilizzando il casco nel modo corretto e si rischiano infortuni gravi in caso di caduta. E’ per questo motivo che ormai tutti i cinturini di chiusura sono dotati di sistemi che ne permettono una regolazione millimetrica, anche in assenza del sistema di chiusura a doppio anello che è stato progettato appositamente per consentire una regolazione precisa ogni volta che si indossa il casco.

Design

Negli ultimi anni i caschi jet hanno visto un’evoluzione importante, anche dal punto di vista del design: sono lontani gli anni delle scodelle tutte uguali, oggi i caschi jet sono proposti in varie forme e colori, con accessori estetici o funzionali più o meno utili come le visiere sempre più ampie progettate per svolgere, almeno in parte, la funzione della mentoniera che sul casco jet è stata eliminata. Non mancano le grafiche accattivanti, come visto sul modello di casco Nolan riportato nella nostra selezione.

Prezzo

Infine il prezzo, probabilmente l’ultimo dei dati che bisogna tenere in considerazione quando si acquista un oggetto che ha il compito di tenere al sicuro il nostro cranio: fortunatamente i caschi jet sono sensibilmente più economici di quelli integrali e di quelli modulari, del resto c’è ben poca ingegneria e si tratta semplicemente di eliminare una parte della calotta da un casco integrale e modificare la forma della visiera. Come sempre, è buona cosa affidarsi a marchi conosciuti in grado di offrire prodotti con un buon rapporto di qualità-prezzo.